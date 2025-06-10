陽光行動／改名限一次 原民要公平待遇

原住民族可回復傳統姓名，但改名除非特殊原因，否則一次為限。有原住民改回族名後，發現就業、就學都產生不便，礙於只能改名一次規定，再也改不回來，紛紛質疑漢族可以改名三次，原住民卻只能改名一次，很不公平。

林姓原住民響應回復族名運動，他無奈地說，改名後，自己的傳統姓名是「個人名」加「家族名」共六個漢字，一般文件的簽名欄通常很小，很明顯是給姓名三個字的人簽，以致簽名都擠在一起。此外，因他原民姓名的首字是「藍」，初認識的人會叫他「藍先生」，聽起來很怪，但很難解釋。

屏東縣部落藝術工作者佬祖說，還給原住民姓名自主權的立意良善，但行政作業系統應同步修改得更人性化，像電腦的姓名欄位頂多只能輸入五個字，有的甚至不能輸入標點符號，他納悶，先前發生「鮭魚之亂」改名事件，都能鍵入這麼多字，為什麼原住民改名卻不能？

排灣族古拉利．馬發拉恩杰．吉盧改回原住民姓名後，發現諸多不便，想改回漢名，限於只能改名一次，沒機會再改回來，他希望政府對原民姓名的修改政策，能比照漢名規範才公平。

原住民身分的戶政人員說，姓名條例修法對尋求身分認同或住平地欲尋根的族人來說，立意良善，但在戶政事務所辦改名時問題很多，有人想回復原民姓名，但不知道族名，竟要求戶政人員幫忙取，有的甚至拿護照英文名、外國人名當族名，這些都有必要改善。

台東戶政事務所主任石秋風說，依目前法規，原住民只能改名一次，因此碰上想改名的族人，一定會說明再三，目前來改名的族人都選原、漢名字並列居多，改為單一原住民姓名的非常少，若想比照漢族改名三次，只能修法。