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陽光行動／改回傳統名 保險理賠遇麻煩

聯合報／ 記者劉星君尤聰光／專題報導

屏東縣部落藝術工作者佬祖婚後回復傳統名字「佬祖．魯魯安．達拉拔丹Laucu．Druluan．Dalapadhan」，採漢字音譯並列原住民文字，光中文就多達九字，加上羅馬拼音字數多，曾在處理保險時被要求簽切結書，證明不是外國人，他覺得很荒謬。

佬祖說，改回傳統名字後，他的銀行帳戶名稱無法列入羅馬拼音，以致保險理賠金不能直接匯戶頭，須另開支票。

佬祖妻子王雅蘭也改漢名加原民族文字，結果她的身分證配偶欄欄位須改用手寫的才能寫入丈夫的名字；買機票也很麻煩，因為丈夫的族名含標點符號，名字與名字中間有一個點，必須要到櫃檯手寫姓名重複確認。

「恢復傳統名後真的很麻煩。」排灣族人古拉利．馬發拉恩杰．吉盧說，有次開車遇到臨檢，警察看他的駕照名字以為是外籍移工；在國內搭飛機，安檢人員比對他的名字時都一臉狐疑。有次參加朋友婚禮，主持人介紹他的原住民名字，也被以為是新郎的外籍移工好友，好在新郎出面說明，才化解尷尬。

二○一七年曾發生台東一名男大生搭乘國內線航班，訂位時用原住民姓名，報到時出示有漢名及羅馬拼音族名並列的身分證，遭地勤質問「為何不是用中文姓名訂位？」當事人表明是用族名訂位，就在身分證上，地勤卻誤以為原住民名是英文，要當事人出示有效的英文證件才可登機，被質疑歧視原住民，最後航空公司道歉。

罷免

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