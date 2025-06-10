陽光行動／原民漢姓沒意義 戶政抽籤給的

漢姓對原住民族來說通常意義不大，甚至是戶政人員抽籤來的；反而是原住民族的傳統姓名代表家族、身分等，家族長輩會在新生兒滿月前討論命名，經家族公證，在彌月酒時正式命名，過程相當嚴謹，這也是原民恢復傳統姓名主要的文化意涵。

魯凱族部落藝術工作者佬祖說，漢姓對原民意義有限，早年有些長輩不識字，漢姓是戶政人員分配或抽籤給的，所以曾出現「明明是一家人，姓氏卻不一樣」的窘境；他的奶奶不會說國語，漢姓漢名是戶政人員取的，部落領袖有選擇姓氏的優先權，所以當年跟著總統蔣中正姓蔣，修法恢復傳統姓名，是原住民族對身分、族群的認同。

個人名加家屋名 排灣魯凱傳統

「從族人傳統名字的家屋名，就能看出哪些人是同一家族。」屏東縣府原住民處長陳美鈴舉排灣族為例，排灣族、魯凱族命名是以「個人名」加上「家屋名」，個人名由家族長輩或部落傳統領袖取名，是部落及社會上身分與地位的標記；家屋名由家族長嗣承襲或由當家長輩命名，作為人際識別用，程序嚴謹且不得隨意取用，排灣及魯凱族至今仍堅守部落命名的倫理與傳統。

漢名使用逾50年 原漢並列易辨

台東縣排灣族耆老、縣議員章正輝說，雖然漢名對他和家族沒有太大意義，畢竟使用逾五十年，早就習慣，但為方便辨識，仍選擇族名和漢名並列。阿美族議員楊清順說，自己的名字是原漢並列，只有族名很多人都不認識，有漢名也較好念。

布農族議員張全馨嵐、阿美族議員楊秋珍都沒有恢復原民傳統名字，她們說，原住民族的認同感才是重點，就算恢復原民身分或名字，內心不認同自己族群、身分也沒用。

用漢字拼寫原名 部分發音失真

屏東縣原民處表示，原民申請回復傳統姓名，以「漢字音譯傳統名字並列原住民族文字」及「漢名並列原住民文字」兩種為主；前者強調原住民族身分，能帶來自我認同感，輔助不懂原民文字（拼音）的人可以大致念出名字；後者可減少更換相關證件程序，但漢字拼寫原住民名字，發音不見得可以完全對應，有些會失真。

不過，不少族人認為漢名也是家人賦予，帶著長輩的期望；有一半漢人血緣者，也會選漢名與族名並列。

屏東縣原民處統計，二○一六年起申辦回復傳統姓名登記每年約四十件，去年姓名條例修訂公布施行後，申請者暴增到七百七十三人；台東縣去年約九百七十二人申請，較前三年增加三倍以上，主要是原住民族身分認同的意願提升。