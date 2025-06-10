陽光行動／原住民姓名權 上路後狀況不斷

姓名條例去年五月底立法院修正後總統公布施行，增訂原住民姓名可單列原住民族文字，但一年來問題不斷，排灣族男子董晨晧父親回復原住民羅馬拼音的名字，取消所有漢字，連帶讓他失去「董」姓，「董晨晧 Remaljiz ‧Mavaliv」這個名字頓時變成違法存在，差點被罰。

這類原民的「姓名事故」只是冰山一角。原民立委伍麗華接獲不少陳情，指族人改名後，各類文書作業因系統欄位限制，常被要求只用漢名。有人幫孩子辦身分證，發現父或母若已回復傳統姓名，孩子使用漢姓，原民身分會被取消，「一切都源自戶政人員不熟悉原民命名文化，限縮了族人權利」。

姓名制度過去強制原民須「漢字綁族名」，主因是內政部認為法規要求書寫中文姓名，原民只能在身分文件列漢名或音譯的漢字族名，若用羅馬拼音，只能和漢字並列登記。前年十一月底，台北高等行政法院做出判決，才認同原住民族能以羅馬拼音登記族名。

原民姓名登記有4種方式

原民姓名登記方式有以漢字音譯傳統名字、漢字音譯傳統名字並列原住民族文字、以漢名並列原住民文字、以原住民文字單獨登記傳統名字四種方式，董晨晧就經歷了三種。

他說，出生時父親看到早晨太陽，為他取漢名「董晨晧」，自認很有意義。至於排灣族名Remaljiz ‧Mavaliv，是家中長輩經無數次協商確定，具族群文化傳承意義，「我的名字就是兩個不同文化交織的證明」。

駕照健保卡寫不進8個字

董晨晧高二時，父親以羅馬拼音的音譯漢字恢復傳統名字，他跟著改名「日瑪力茲．馬瓦力夫」，但駕照、健保卡沒辦法寫進八個字。大學點名單只出現「力茲・馬瓦」，老師還誤以為班上有外國學生。

讀大三時，董晨晧改名「董晨晧Remaljiz‧Mavaliv」，結果去年修法後，父親改名拿掉漢姓「董」字，諮詢戶政事務所，竟發現他的董姓不是來自父親或母親，不能使用，除非改從母姓陳或單使用族名，否則依戶籍法可罰三百至九百元，並註銷「董晨晧」漢名，「我若改成陳晨晧，不很奇怪？」後經立委陳情，中央解釋當長輩恢復傳統姓名，孩子若取漢名不會喪失原民身分，他的姓名終於可以「合法」存在了。

高雄旗山孫姓戶政承辦員說，二○○四年起原住民姓名能以漢名與羅馬拼音並列，當時她改為「孫X蓮Savi.Ismahasan」，去年姓名條例修正通過，去銀行開戶、監理站辦文件都被要求完整寫出漢名加傳統拼音全名，結果反而很不方便，因為四十年來她習慣只寫漢名，最後索性改為只留漢名，族人至少有兩人也這樣做。

戶政機關難理解命名緣由

排灣族耆老司降說，各族群有自己的命名方式，但戶政機關若不在原住民行政區，無法理解緣由，「要解決問題，就必須加強橫向聯繫」。台東縣民政處戶政科長楊盈青說，新政策上路初期常有其他機關到戶所查證原民的姓名，經一再修正後已漸入佳境；辦護照或銀行核對身分時若遇到問題，經戶政證實都可以解決。