開票也能玩？南韓大選「電視台出奇招」 驚見李在明踩飛輪跳女團舞

南韓3日舉行總統補選，最終由共同民主黨候選人李在明勝出。不過，有許多台灣網友發現，南韓當地電視台在開票時使用許多有趣、創意的動畫顯示票數，更會配合時下流行的話題以呈現畫面，如知名韓劇「魷魚遊戲」、南韓女團aespa的舞蹈動作等。

知名旅韓部落客「太咪瘋韓國」在臉書分享，她每次看南韓總統選舉開票時，最期待的就是各家電視台的創意，並附上多張今年開票動畫的畫面。其中包含南韓傳統遊戲打畫片、拔河、通馬桶等外，甚至還出現各候選人邊踩飛輪邊跳女團舞的動畫。看到這些逗趣的開票特效，讓她不禁拍照分享給大家看，開心直呼「到底這些可愛的動畫是誰想的？」

照片一曝光，不少台灣網友表示，「這動畫超有趣，昨天看了一輪」、「只有SBS（南韓電視台）搞得這麼活潑，其他台都頗正常」、「好有趣的開票法，緩和了緊張氣氛」、「我也是每次都在期待開票動畫～MBC（南韓電視台）也有」。

更有人敲碗喊，「台灣也可以用一下動畫嗎？這樣才可以撐過這麼長的開票時間啊」、「台灣怎麼都沒有這種」、「經過這次南韓大選，才知道台灣選舉有多嚴謹」。

事實上，除了總統大選有可愛動畫外，就連地方選舉及國會議員選舉，南韓電視台也會為其設計畫面。SBS就曾參考人氣選秀節目「PRODUCE 101」，讓每位候選人站在舞台上。據外媒「Soompi」報導，當時SBS逗趣的開票畫面，讓其收視率直衝榜首。