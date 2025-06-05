追查尹錫悅前總統執政爭議 南韓國會通過三大特檢法

南韓國會全體會議5日舉行表決，通過由執政共同民主黨主導推動的三大特別檢察法案，其中包括要求調查前總統尹錫悅企圖實施戒嚴計畫的特檢法案。

韓聯社與南韓中央日報報導，這三項特檢法分別是釐清緊急戒嚴真相的「叛亂特檢法」、釐清前第一夫人金建希涉嫌操縱股價與介入政黨提名疑雲的「金建希特檢法」，以及釐清不當干預陸戰隊員殉職事件疑雲的「蔡上兵特檢法」；在尹錫悅政府時期，三項特檢法遭到當時執政的國民力量黨強烈反對，

「內亂特檢法」將設置一名常任特別檢察官，負責調查尹錫悅緊急戒嚴未遂事件所涉及的11項指控，包括內亂、通敵和軍事叛變等罪名。該法在尹錫悅政府時期兩度遭否決與廢棄，如今再次提出，罪名更從原本的6項擴大到11項。

「金建希特檢法」要求針對前第一夫人金建希展開獨立調查，內容涵蓋涉嫌操縱股價，收受奢侈品包，以及2024年4月10日國會大選前干預執政黨候選人提名等。

「蔡上兵特檢法」旨在釐清2023年7月海軍陸戰隊蔡姓上兵於搜救失蹤者任務期間殉職事件的真相，並釐清政府高層是否涉有阻撓或隱瞞相關調查的行為。

此外，韓民族日報報導，南韓國會還通過共同民主黨推動的「檢察官懲戒法」，此法案將允許法務部長和檢察總長直接請求對檢察官採取紀律處分。根據稍早報導，尹錫悅政府的全體國務委員在李在明就職當天集體表達辭意，但李在明只受理法務部長朴性載的辭呈。

「蔡上兵特檢法」曾3度獲得國會表決通過，「叛亂特檢法」則通過2次，「金建希特檢法」更達4次，但均遭尹錫悅政府行使否決權而作廢。然而，這三項特檢法案皆為李在明總統競選時所提出的核心政見之一，預料他將迅速公布法案，隨後正式啟動特別檢察官的推薦與任命程序。