快訊

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

台灣最新50大富豪出爐！富邦蔡家兄弟重返榜首 林百里退居第2

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明4日在首爾龍山總統府舉行記者會。歐新社
南韓總統李在明4日在首爾龍山總統府舉行記者會。歐新社

南韓總統李在明4日正式走馬上任，對於首爾龍山總統府空蕩蕩的辦公室感到震驚。他在宣布首輪人事任命時開場便說：「我現在來到了龍山的辦公室，但這裡感覺像墳墓一樣，一個人也沒有」。

南韓《中央日報》報導，李在明表示，辦公室內不僅沒有職員，也沒有電腦與印表機，「簡直荒唐至極」，還好事先有些準備。

李在明回答記者提問時進一步表示，行政工作需要延續性，「現在這裡卻像是進行過疏散作戰的戰區，一切都要從頭開始」。他還提到，人事任命原需透過電子系統簽核，但目前系統無法使用，「本想手寫並蓋指印，但連印泥都找不到，正在考慮該怎麼處理」。

據報導，不只李在明本人抱怨，幕僚也都表示困惑，許多人發現，辦公室裡面只有空無一物的桌子，連紙筆等最基本的辦公用品都沒有，「根本無法開始工作」。此外，就算有桌上型電腦，也無法上網或登入電子公文系統。

一位獲安排到總統辦公室核心部門工作的前議員助理表示，一大早到辦公室後折騰一整天，直到下午3點才終於成功登入系統，「根本沒想過會有這種荒唐的情況」。

更罕見的是，尹錫悅政府後期派駐總統辦公室的常任文官幾乎全數歸建。一位清晨6點就進入辦公大樓的總統室相關人士表示，當天早上只有一名行政人員開門，「根本沒有人交接文件或說明資料在哪裡。」該人士說，就算是地方政府交接也不會是這種場景。

總統室發言人姜由楨表示，總統辦公室在就任首日處於無法進行正常運作的狀態，「別說是業務或人事交接了，連可以用的網路、紙張鉛筆都沒有放在桌上」。她還表示，李在明總統已經指示，曾在總統辦公室工作的公務員立即返回。

對此，尹錫悅時期的總統辦公室高層稱，他們依法留下需要交接的內容，其餘都進行整理，「這是每次政權輪替時都進行的正常程序」。另一位在野黨人士也表示，文在寅前總統卸任時也一樣，「連一支鉛筆、一條毛巾都沒有留下」。

李在明 南韓總統大選

延伸閱讀

李在明當選南韓總統 盧秀燕恭喜：盼有更多交流合作

李在明勝選 南韓股匯拉砲

南韓國家危機解除？一文解讀李在明就職演說中的和解語調

美中怎選邊站？李在明最大外交難題 在美施壓下處理對陸關係

相關新聞

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

南韓總統李在明4日正式走馬上任，對於首爾龍山總統府空蕩蕩的辦公室感到震驚。他在宣布首輪人事任命時開場便說：「我現在來到了...

李在明史上最高票當選南韓總統：進步派年輕選民卻出現性別分裂

因為尹錫悅發動戒嚴、最終被罷免下台，而舉行的新一屆南韓總統大選，最後由共同民主黨候選人李在明勝出。就實體得票數而言，李在明拿下總統恢復民選後38年來最高票，得票率卻未能過半；國民力量的金文洙與改革新黨的李俊錫，票數相加，與上回尹錫悅得票比率相仿；而選舉結果也能看出，年輕選民仍存在性別對立問題。

李在明當選南韓總統 北韓官媒首度報導

南韓本月3日舉行總統大選，北韓官方媒體今天首度報導選舉結果

南韓變天 圖解兩黨優勢選區變化、首批國王人馬

南韓總統李在明4日宣誓就職，他在就職演說表明，將透過強化韓美同盟，鞏固韓美日三邊合作，並與北韓對話為朝鮮半島帶來和平，「和平代價再高都比戰爭好」。紐時說，李在明競選時呼籲改善韓中關係，但演說完全沒有提到中國。

美媒：李在明強勢總統 但南韓「正從油鍋步入火場」

南韓新任總統李在明領導的共同民主黨同時控制國會，外媒認為李在明將成為「強勢總統」，不過他面臨國內政治分裂、經濟困境與外交政策多重考驗，而他的對中政策可能讓南韓站在美國川普政府對立面。

各國發賀電…白宮關切「中國干涉與影響」

美國國務卿魯比歐祝賀南韓新任總統李在明當選，重申美韓兩國對同盟關係的共同承諾，並表示希望深化韓美日三邊合作。日本首相石破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。