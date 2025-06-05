交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

南韓總統李在明4日正式走馬上任，對於首爾龍山總統府空蕩蕩的辦公室感到震驚。他在宣布首輪人事任命時開場便說：「我現在來到了龍山的辦公室，但這裡感覺像墳墓一樣，一個人也沒有」。

南韓《中央日報》報導，李在明表示，辦公室內不僅沒有職員，也沒有電腦與印表機，「簡直荒唐至極」，還好事先有些準備。

李在明回答記者提問時進一步表示，行政工作需要延續性，「現在這裡卻像是進行過疏散作戰的戰區，一切都要從頭開始」。他還提到，人事任命原需透過電子系統簽核，但目前系統無法使用，「本想手寫並蓋指印，但連印泥都找不到，正在考慮該怎麼處理」。

據報導，不只李在明本人抱怨，幕僚也都表示困惑，許多人發現，辦公室裡面只有空無一物的桌子，連紙筆等最基本的辦公用品都沒有，「根本無法開始工作」。此外，就算有桌上型電腦，也無法上網或登入電子公文系統。

一位獲安排到總統辦公室核心部門工作的前議員助理表示，一大早到辦公室後折騰一整天，直到下午3點才終於成功登入系統，「根本沒想過會有這種荒唐的情況」。

更罕見的是，尹錫悅政府後期派駐總統辦公室的常任文官幾乎全數歸建。一位清晨6點就進入辦公大樓的總統室相關人士表示，當天早上只有一名行政人員開門，「根本沒有人交接文件或說明資料在哪裡。」該人士說，就算是地方政府交接也不會是這種場景。

總統室發言人姜由楨表示，總統辦公室在就任首日處於無法進行正常運作的狀態，「別說是業務或人事交接了，連可以用的網路、紙張鉛筆都沒有放在桌上」。她還表示，李在明總統已經指示，曾在總統辦公室工作的公務員立即返回。

對此，尹錫悅時期的總統辦公室高層稱，他們依法留下需要交接的內容，其餘都進行整理，「這是每次政權輪替時都進行的正常程序」。另一位在野黨人士也表示，文在寅前總統卸任時也一樣，「連一支鉛筆、一條毛巾都沒有留下」。