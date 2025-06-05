李在明當選南韓總統 北韓官媒首度報導
南韓本月3日舉行總統大選，北韓官方媒體今天首度報導選舉結果。
根據路透社消息，北韓中央通信社（KCNA）簡短報導說，南韓共同民主黨候選人李在明當選，成為南韓第21任總統，報導中未進一步置評。
南韓前總統尹錫悅因去年12月3日緊急戒嚴事件遭國會彈劾，憲法法院今年4月4日判決彈劾成立，尹錫悅即刻免職。
在南韓本屆大選期間，北韓媒體對南韓政治保持沉默。
北韓中央通信社去年12月報導，在尹錫悅短暫實施戒嚴後，南韓民怨日漸高漲。
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