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李在明：現在辦公室有竊聽 總統府遷回青瓦台
韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅二○二二年五月就任時將總統辦公室遷至首爾的龍山國防大樓，新任總統李在明則預計遷回青瓦台，但青瓦台目前整修中，李在明仍將暫時在龍山辦公。
李在明五月卅日接受ＪＴＢＣ訪問，問及當選後辦公室將設於何處，他表示：「青瓦台最好，那裡歷史悠久，具有象徵性，也是最理想的地點。」
此外，李在明也批評龍山辦公室「存在竊聽、警衛等安全問題」。但他反對在其他政府大樓設置臨時辦公室，以免浪費。
他說，「僅因個人感到不便或不舒服，就花費數百億、數千億韓元，說得過去嗎？應暫時使用龍山辦公室，並盡快整修青瓦台遷回」。
至於是否會使用尹錫悅曾居住的漢南洞總統官邸，李在明則尚未表態。但考慮到警衛問題，李在明幾乎不可能每天從仁川市私宅通勤往返龍山辦公室。李在明團隊正討論官邸搬遷方案，以避免通勤交管影響市民交通。
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