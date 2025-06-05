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尹錫悅若因「內亂」終身監禁 李在明：絕不應獲赦免

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
南韓前總統尹錫悅（中）與妻子金建希（左）3日投完票後離開。 （路透）
南韓前總統尹錫悅（中）與妻子金建希（左）3日投完票後離開。 （路透）

南韓新任總統李在明五月卅一日受訪時表示，將對前總統尹錫悅展開特別調查，深入追究尹錫悅二○二四年十二月試圖實施戒嚴行為。

李在明說，若尹錫悅因「內亂罪」被判處終身監禁，絕不應獲得赦免，並稱「內亂主謀的唯一懲罰就是終身監禁」。

李在明表示，過去前總統全斗煥和盧泰愚因類似罪行被赦免，給予尹錫悅「發動內亂的勇氣」，因此必須以嚴厲司法手段杜絕類似事件重演。

尹錫悅因試圖戒嚴遭國會彈劾下台，為李在明的當選鋪路。李在明這一表態不僅是對尹錫悅個人的清算，也意在回應國內對前政府「濫權」的強烈不滿。

李在明所屬共同民主黨將尹錫悅戒嚴事件定調為「內亂罪」，並承諾成立特別檢察團調查。

濫權 李在明 尹錫悅 司法 南韓總統大選 南韓戒嚴 全斗煥 內亂

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