尹錫悅若因「內亂」終身監禁 李在明：絕不應獲赦免

南韓新任總統李在明領導的共同民主黨同時控制國會，外媒認為李在明將成為「強勢總統」，不過他面臨國內政治分裂、經濟困境與外交政策多重考驗，而他的對中政策可能讓南韓站在美國川普政府對立面。

2025-06-05 01:23