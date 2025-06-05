各國祝賀…魯比歐重申「美韓同盟」 習近平強調「中韓夥伴」

美國國務卿魯比歐祝賀南韓新任總統李在明當選，重申美韓兩國對同盟關係的共同承諾，並表示希望深化韓美日三邊合作。日本首相石破茂也祝賀李在明當選就任。

大陸國家主席習近平四日致賀電表示，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。

韓聯社報導，魯比歐在李在明當選後發表的聲明中表示：「美國與大韓民國對基於《共同防禦條約》、共享價值觀及緊密經濟聯繫為基礎的同盟關係，有著堅不可摧的承諾。」

對李在明勝選，一位白宮官員重申韓美同盟「堅不可摧」本質，並對「中國對民主國家的干涉與影響」表達關切。南韓中央日報報導，白宮對南韓新總統的祝賀訊息提到中國很罕見，措辭可能反映川普政府對中國日漸強硬的立場。

川普的右派盟友近日也將矛頭指向李在明，自封為川普顧問的極右派分子盧默於李在明勝選後，在社群平台Ｘ寫道「南韓安息」。盧默說：「共產黨占領韓國並贏得總統大選。太可怕了。」

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表中華民國政府及人民，向大韓民國人民及李在明致上誠摯祝賀，期待台韓持續擴大在經貿、科技等領域交流合作。國民黨主席朱立倫說，李在明強調絕不可再像過去一樣一味親美，必須要能平衡美中，這是非常清楚世界趨勢。

中國大陸國家主席習近平。 （路透）

外交部也祝賀南韓政府與人民再次完成民主選舉。總統府上月十三日發布人令，由丘高偉接任駐南韓代表，接替即將任滿的梁光中，兩人七月中旬交接。