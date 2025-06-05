美媒：李在明強勢總統 但南韓「正從油鍋步入火場」

南韓新任總統李在明領導的共同民主黨同時控制國會，外媒認為李在明將成為「強勢總統」，不過他面臨國內政治分裂、經濟困境與外交政策多重考驗，而他的對中政策可能讓南韓站在美國川普政府對立面。

紐約時報三日指出，李在明上任時，他所屬的共同民主黨也掌控國會，這在南韓是罕見情況，讓他有政治影響力推動政策。

不過，華盛頓郵報指出，李在明料將面臨政治極化、經濟成長放緩、以及前總統尹錫悅遭彈劾後外交政策陷入空白等難題。另外，川普政府對中國採取日益強硬立場，並施壓盟友採取相同策略，李在明試圖在美中兩大強權間尋求平衡，恐怕使他陷入兩難。

李在明立即面臨來自川普的問題，包括南韓鋼鐵、汽車等關鍵產業遭美國課徵高額關稅，以及川普有意削減駐韓美軍兵力。

華郵引述華府智庫戰略與國際研究中心韓國研究主任車維德（Victor Cha）指出，「雖然南韓已度過戒嚴危機，但如今正從油鍋步入火場」。他表示，在南韓內部政治危機與川普對南韓的冷淡態度下，「韓美同盟正經歷一場悄無聲息的危機」。

經濟方面，因貿易戰和供應鏈問題，南韓上月對美國和大陸出口額都比去年同期跌百分之八。

華郵也提到，李在明二日在一次電台訪問表示，為了促進國家利益、達成良好協商成果，「就算要爬過川普胯下也願意」。這凸顯李在明在外交政策上相對前領袖「不那麼意識形態化」。

法新社報導指出，專家示警，李在明此次勝選，與其說是他的個人實力，更多來自對手金文洙的失敗。金文洙受到黨內內鬥與右派陣營分裂的拖累，部分選票流向第三勢力候選人。