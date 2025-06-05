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南韓總統李在明就職演說 將強化韓美同盟、未提中國

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
南韓總統李在明（中）四日宣誓就職後，與妻子金惠京（右）在國會前比出愛心手勢向支持者致意。新華社
南韓總統李在明（中）四日宣誓就職後，與妻子金惠京（右）在國會前比出愛心手勢向支持者致意。新華社

南韓總統李在明四日在國會宣誓就職，他在就職演說表明，將強化韓美同盟，與北韓對話為朝鮮半島帶來和平，「和平代價再高都比戰爭好」。他整篇演說完全沒有提到中國，只表示將務實處理與周邊國家的關係。

李在明於四日早上十一時在國會就職時表示，將傾聽每位國民的聲音，成為包容並服務全體國民的「全民總統」，以恢復民生、復甦經濟為出發點，帶領國家走出危機。

李在明表示，將透過強化韓美同盟，並鞏固韓美日三邊合作。他說，南韓國防預算是北韓整體ＧＤＰ（國內生產毛額）的兩倍，擁有全世界排名第五的軍事能力，南韓以韓美同盟為基礎應對北韓核威脅、軍事挑釁，也會開闢與北韓的溝通管道，透過對話與合作，構築朝鮮半島和平。李在明強調，「無論和平的代價多高，都比戰爭好。比起打贏戰爭，不打就勝利更好，不需要打仗的和平是最堅實的安全保障」。

不過，紐約時報指出，李在明的演說中，並未直接談到要如何處理美中對立的外交難題。美國是南韓主要安全盟友，中國則是其最大貿易夥伴。

紐時說，李在明競選時呼籲改善和中國的關係，但在就職演說中，他完全沒有提到中國。這反映出他的政府在未來幾個月中將面臨微妙的外交談判，李在明希望修補與中國的緊張關係，協助經濟增長，但美國卻要求南韓發揮更大作用遏制中國。李在明演說中只間接提到中國，「我將從國家利益和務實角度處理與鄰國的關係」。

另外，對於因為「非法戒嚴」而被汙名化的軍方，李在明表示，會恢復這些人的名譽與國民信賴，努力不讓軍隊再次受到政治動員。他重申將徹查二○二四年的內亂事件。

這次大選是因前總統尹錫悅遭彈劾下台後進行選舉，李在明立刻就職沒有政權交接期，任期五年至二○三○年六月三日為止。

李在明上任後，指示有關部門成立緊急經濟應對工作小組，是他第一個行政命令，並任命共同民主黨國會議員金民錫為國務總理，以及幾個總統府高層職位。

依南韓中央選委會四日計票顯示，李在明的得票率為百分之四十九點四二，獲得一七二八萬七五一三張選票，雖然得票率未過半，但票數打破前總統尹錫悅的一六三九萬四八一五張紀錄，得票率未能超過前總統朴槿惠的百分之五十一點五五最高紀錄。

李在明 南韓總統大選

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