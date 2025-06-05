李在明勝選 南韓股匯拉砲

南韓政壇變天，共同民主黨候選人李在明4日確定當選且隨即宣誓就職，南韓股、匯市同步報以「漲」聲，且表現皆是當日亞洲市場中最強。李在明接手的是一個飽受政局動盪、天災摧殘，以及美國關稅重創的疲軟經濟體，不過政局明朗化也大幅降低不確定性，可望帶動股匯市繼續走高。

南韓中央選委會4日結束總統大選計票工作，結果顯示李在明以最高得票率49.42%當選，拿下1,728.7萬張選票，得票率未過半，但得票數創紀錄。執政黨候選人金文洙得票率41.15%，得票數1,439.5萬張。

李在明在就職演說中表示，會成為包容並服務全體國民的「全民總統」，以恢復民生、復甦經濟為出發點，帶領國家走出危機。外交方面將強化韓美同盟，與北韓對話為朝鮮半島帶來和平，「和平代價再高都比戰爭好」。但立場向來親中的他演說完全沒有提到中國，只表示將務實處理與周邊國家的關係。

紐約時報報導指出，李在明當選新任總統，其所屬的共同民主黨也掌控國會，他將成為南韓最近數十年來最強勢的總統之一。

即便在川普關稅對出口造成衝擊之前，今年第1季南韓經濟經季節性調整後就萎縮0.2%，凸顯商業活動和私人消費的脆弱性。短期內市場最關注的議題將是其財政政策以及與美國的貿易談判。由於李在明所屬的共同民主黨在國會也擁有多數席位，他將能在立法過程中順利實施政策改革和擴張性支出，不致遭遇太多阻力。

韓股大盤KOSPI指數4日終場勁揚2.66%至2,770.8點，站上十個月高點，且自今年4月低點來以上漲超過20%，進入「牛市」；韓元一度升值逾1%，報1,362.6韓元兌1美元。

花旗經濟學家金鎮旭（音譯）表示：「結合積極的產業政策與擴張性財政政策，至少短期內可能帶來更快的經濟成長。」

投資人紛紛湧入可能受惠於李在明改革與成長政策的股票。證券類股漲幅居前，金融集團也強漲。市場預期，李在明最快本月推動實施一項關鍵立法改革，目標提高股東報酬。

在資本市場方面，李在明承諾幾周內恢復相關立法，以打擊財閥集團控股股東的濫權行為，這是他「KOSPI 5000」競選承諾的一環，也就是目標讓韓股總市值翻倍，Kospi指數目標5,000點。他矢言提升南韓股票的估值，終結「韓國折價」現象，意指南韓股票因股息偏低與公司治理不透明，導致估值常低於全球同業。

此外，由於李在明對北韓與中國大陸採取更具和解性的立場，與北韓有業務關聯的股票，如In The F與南光工程建設，以及有中國市場業務的股票，如美妝產品與娛樂公司，同樣上漲。