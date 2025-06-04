南韓國家危機解除？一文解讀李在明就職演說中的和解語調

（德國之聲中文網）南韓新任總統、共同民主黨的李在明出身貧寒，是從社會底層一步步成長為一名人權律師。早年在工廠打工期間，他因意外事故導致傷殘，後曾兩度自殺未遂，2024年初在釜山遇襲，被刺傷頸部。如今，他的韌性將再次經受考驗。

作為總統，這位61歲的左翼政治家必須彌合南韓的代際鴻溝及性別鴻溝，應對南韓面臨的世界最低的生育率的問題。此外，川普提高汽車等商品的進口關稅以及限制對華出口晶片，也正在危及南韓的繁榮與社會穩定。李在明還必須對北韓放棄統一以及與俄羅斯結盟做出回應。

此次總統大選的投票率創下28年的最高紀錄。李在明得票率超過49%，領先競爭對手8個百分點，獲得了堅實的執政基礎。由於李在明的政黨在國會中佔有絕對多數，因此他的起步地位比被罷免的前任尹錫悅要好得多。

作為曾經的反對黨領導人，李在明的勝利反映了前總統尹錫悅半年前突然宣布戒嚴所引發的嚴重政治危機。尹錫悅稱，宣布戒嚴是因為據稱被共產黨滲透的反對派威脅自由秩序，通過其國會多數地位阻止尹錫悅政府出台重要的法律。

但南韓民主展現出力量。議會在數小時內叫停了戰爭法，人民走上街頭抗議，憲法法院維持了對總統的罷免令。

保守派陣營被削弱

有鑑於此，李在明以熱門候選人的身份參加了總統選舉。其最大的競爭對手、保守的國民力量黨候選人金文洙（Kim Moon-soo）是尹錫悅政府中唯一長時間拒絕對尹錫悅在宣布戒嚴中的角色道歉的部長。因此，如此明確的選舉結果不足為奇，即便金文洙在最新民調中與李在明的差距在縮小。

德國阿登納基金會駐首爾代表托馬斯．吉田（Thomas Yoshida）表示，在看到清楚的選舉結果的同時必須考慮到這次選舉的背景：「保守陣營的力量被削弱了，但並未瓦解。鑑於內部衝突，保守陣營的未來前景黯淡且充滿不確定性。」

但是，這次選舉勝利標誌著李在明的強勢回歸。在上次總統選舉中，他僅因得票率落後0.7%而敗給尹錫悅。他的當選可能也使他免於在一系列現已終止的刑事訴訟中被定罪。李在明本人認為，針對他作為反對派領導人涉嫌腐敗的調查是出於政治動機。

李在明的勝利讓南韓進步派政治力量重新掌權。此前在文在寅總統的領導下，南韓共同民主黨執政至2022年。因為是接替被彈劾的尹錫悅，李在明6月4日即就任總統並投入政治事務，沒有通常為期兩月的過渡期。華盛頓戰略與國際研究中心的安迪．金（Andy Lim）評論道：「從這個意義上講，此次選舉結束了彈劾總統的篇章，開啟了更艱難的新篇章。」

就職演說中的和解語調

鑑於國內政治氣氛緊張，在尹錫悅彈劾案的辯論期間甚至出現一些暴力示威活動，李在明在競選中明顯緩和了以前的許多極端立場，以爭取中間派選民的支持。在6月4日宣誓後的就職演說中，這位新總統承諾繼續這樣的路線。

他以和解的語調說：「現在是時候重建安全和和平了，它們已成為政治衝突的工具，是時候恢復被裝甲車和自動步槍破壞的民主了。」

過去，南韓左翼自由派總統通常主張與盟友美國採取模棱兩可的態度，兼顧中國的利益、緩和與北韓的關係、與日本保持距離。李在明在擔任反對黨領袖期間也倡導過這些立場。

保持外交政策的連續性？

但是，地緣政治的改變似乎引發其反思。李在明曾將日本稱作「敵國」，但在競選中，他稱日本為「重要合作夥伴」。如今，他在就職演說中承諾推行以國家利益為核心的「務實」外交。

他特別談到與美日的安全合作以及對北韓的威懾，也保留了與平壤和解的可能性。他說：「我們將開辟溝通渠道，繼續與北韓對話合作，以實現北韓半島持久和平。」

德國阿登納基金會駐首爾代表托馬斯．吉田則懷疑李在明會無視改變保守派前任政策的「左翼傳統」。他說，「外交政策上更具連續性對南韓是新鮮事，我目前對此還不敢確定。」

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