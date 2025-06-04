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年輕女性踴躍投票助李在明勝選 反映南韓政治性別分歧現象

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
南韓年輕女性踴躍投票，幫助自由派候選人李在明贏得昨天的總統大選。 法新社
南韓年輕女性踴躍投票，幫助自由派候選人李在明贏得昨天的總統大選。 法新社

南韓年輕女性踴躍投票，幫助自由派候選人李在明贏得昨天的總統大選，而年輕男性則多支持保守派候選人，反映南韓政治根深蒂固的性別分歧現象。

由3家電視台進行的聯合出口民調顯示，20多歲及30多歲女性選民各有約58%、57%投給共同民主黨的李在明（與2022年總統大選結果類似），而和她們年齡相仿的男性多投給國民力量黨的金文洙或另一名保守派候選人李俊錫。

性別不平等問題已成為南韓社會關注焦點。在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中，南韓男女薪資差距最大，女性收入只有男性的2/3左右。

前南韓總統尹錫悅在上次的2022年總統大選期間迎合反女權情緒，承諾廢除女性家族部，同時討好年輕男性選民，但也因此將大部分年輕女性的選票輸給李在明。女性家族部至今仍存在，但部長懸缺。

李在明矢言擴大女性家族部的職責，並加重懲處對女性施暴的行為。

李在明今天在總統就職典禮上說：「年輕人被逼入極端競爭境地，甚至演變成男女之間的對抗。」他將性別紛爭歸咎於缺乏機會及激烈競爭。

然而，李在明並未積極支持反歧視立法，共同民主黨首次公布他的政見時，缺乏對性別議題的關注也引發批評。

李在明 性別 年輕人 尹錫悅 女權 南韓總統大選

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