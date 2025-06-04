美中怎選邊站？李在明最大外交難題 在美施壓下處理對陸關係

被視為立場親中的南韓總統李在明上任後，中韓關係未來走向受到矚目。韓聯社今天發表評論指出，與尹錫悅政府相比，李在明政府將更重視韓中關係，但在美國可能施壓韓方參與牽制中國下，如何處理對中關係將是李在明政府的最大外交難題。

中國學者也認為，前南韓總統尹錫悅執政極大地破壞了中韓之間的相互信任和合作，使中韓關係陷入谷底。因此，在中國位居南韓最大貿易夥伴下，李在明非常重要的工作就是推動中韓關係恢復和改善。

韓聯社評論指出，包括美中戰略競爭加劇、美國加徵關稅、朝鮮半島核武等問題在內，都使南韓的外交難題重重。而與前屆（尹錫悅）政府的「價值外交」相較，李在明政府將更加重視韓中關係。

評論提到，中國國家主席習近平有望藉由出席今年10月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會的機會訪問南韓，加上中韓兩國去年重啟高層交流，兩國關係發展前景看來較為樂觀。

但評論認為，美國很可能將進一步施壓韓方參與牽制中國，屆時如何處理對中關係，將是李在明政府的最大外交難題。

俄羅斯衛星通訊社報導，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，競選對手在南韓總統大選期間，給李在明扣上「親中」的帽子，使李在明在涉中問題上採取謹慎的態度。

呂超認為，尹錫悅執政極大地破壞了中韓之間的相互信任和合作，使中韓關係陷入谷底。因此，在中國位居南韓最大貿易夥伴下，李在明非常重要的工作之一就是推動中韓關係恢復和改善，將會是其外交優先事項。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會回答韓媒提問時則說，中韓關係發展的根本動力源於「雙方的共同利益，不針對第三方，也不應受第三方因素的影響」。中方一貫反對選邊站隊和陣營對抗，中方願與韓方一道推動中韓關係健康穩定發展，為兩國人民創造更多福祉，為促進地區和平穩定與發展繁榮發揮積極作用。