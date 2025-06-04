快訊

陸委會收鋁質炸彈恐嚇信 要求六四晚會立刻停止

F4合體開唱？周渝民：單純想賺錢不要找我

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

美中怎選邊站？李在明最大外交難題 在美施壓下處理對陸關係

中央社／ 台北4日電
被視為立場親中的南韓總統李在明上任後，中韓關係未來走向受到矚目。 路透社
被視為立場親中的南韓總統李在明上任後，中韓關係未來走向受到矚目。 路透社

被視為立場親中的南韓總統李在明上任後，中韓關係未來走向受到矚目。韓聯社今天發表評論指出，與尹錫悅政府相比，李在明政府將更重視韓中關係，但在美國可能施壓韓方參與牽制中國下，如何處理對中關係將是李在明政府的最大外交難題。

中國學者也認為，前南韓總統尹錫悅執政極大地破壞了中韓之間的相互信任和合作，使中韓關係陷入谷底。因此，在中國位居南韓最大貿易夥伴下，李在明非常重要的工作就是推動中韓關係恢復和改善。

韓聯社評論指出，包括美中戰略競爭加劇、美國加徵關稅、朝鮮半島核武等問題在內，都使南韓的外交難題重重。而與前屆（尹錫悅）政府的「價值外交」相較，李在明政府將更加重視韓中關係。

評論提到，中國國家主席習近平有望藉由出席今年10月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會的機會訪問南韓，加上中韓兩國去年重啟高層交流，兩國關係發展前景看來較為樂觀。

但評論認為，美國很可能將進一步施壓韓方參與牽制中國，屆時如何處理對中關係，將是李在明政府的最大外交難題。

俄羅斯衛星通訊社報導，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，競選對手在南韓總統大選期間，給李在明扣上「親中」的帽子，使李在明在涉中問題上採取謹慎的態度。

呂超認為，尹錫悅執政極大地破壞了中韓之間的相互信任和合作，使中韓關係陷入谷底。因此，在中國位居南韓最大貿易夥伴下，李在明非常重要的工作之一就是推動中韓關係恢復和改善，將會是其外交優先事項。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會回答韓媒提問時則說，中韓關係發展的根本動力源於「雙方的共同利益，不針對第三方，也不應受第三方因素的影響」。中方一貫反對選邊站隊和陣營對抗，中方願與韓方一道推動中韓關係健康穩定發展，為兩國人民創造更多福祉，為促進地區和平穩定與發展繁榮發揮積極作用。

關稅 習近平 美國 美中關係 核武 李在明 尹錫悅 南韓總統大選 北京

延伸閱讀

李在明當選韓國總統 習近平致賀電：共推中韓關係發展

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對陸真實立場

朱立倫：李在明不像過去一味親美 平衡美中是世界趨勢

李在明當選韓國總統 日本關切No Japan時代回歸

相關新聞

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對陸真實立場

南韓新總統李在明3日當選，美國白宮4日重申美韓同盟堅定，同時就中國對民主國家的「干涉與影響」表達關切。南韓中央日報同日報...

起底李在明身世！12歲工廠上班釀「手臂殘疾」 坦言：對父又愛又恨

韓國共同民主黨候選人李在明贏得韓國總統大選，其成長背景備受關注，《韓聯社》報導，李在明出生於慶尚北道安東市的鄉村，是家中七名子女中的第五位，童年家境貧困，兩位姊姊也在年幼時病逝。他更自述小學時需徒步12公里山路上下學，因而時常缺課。

史上最高票！南韓新總統李在明還有哪些隱憂？

因為尹錫悅發動戒嚴、最終被罷免下台，而舉行的新一屆南韓總統大選，最後由共同民主黨候選人李在明勝出。就實體得票數而言，李在明拿下總統恢復民選後38年來最高票，得票率卻未能過半；國民力量的金文洙與改革新黨的李俊錫，票數相加，與上回尹錫悅得票比率相仿；而選舉結果也能看出，年輕選民仍存在性別對立問題。

美中怎選邊站？李在明最大外交難題 在美施壓下處理對陸關係

被視為立場親中的南韓總統李在明上任後，中韓關係未來走向受到矚目。韓聯社今天發表評論指出，與尹錫悅政府相比，李在明政府將更...

李在明靠什麼勝選？審判內亂勢力論奏效 鞏固進步派票倉成關鍵

南韓第21屆總統大選落幕，在上屆大選中出現鬆動的進步派票倉地區，在共同民主黨候選人的加強安撫，加上審判內亂勢力論奏效，重...

李在明當選韓國總統 習近平致賀電：共推中韓關係發展

李在明昨贏得韓國總統大選，大陸國家主席習近平4日致賀電表示，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。