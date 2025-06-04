快訊

陸委會收鋁質炸彈恐嚇信 要求六四晚會立刻停止

F4合體開唱？周渝民：單純想賺錢不要找我

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

聽新聞
0:00 / 0:00

李在明當選韓國總統 習近平致賀電：共推中韓關係發展

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國家主席習近平今天向剛當選韓國總統的李在明致賀電。 （路透）
大陸國家主席習近平今天向剛當選韓國總統的李在明致賀電。 （路透）

李在明昨贏得韓國總統大選，大陸國家主席習近平4日致賀電表示，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。

據新華社，習近平4日致電李在明，祝賀他當選韓國總統。

習近平說，中韓互為重要近鄰和合作夥伴。建交33年來，雙方超越意識形態和社會制度差異，攜手並進、相互成就，實現兩國關係平穩健康發展，不僅增進了兩國人民福祉，也為促進地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

習近平強調，我高度重視中韓關係發展。當前，世界百年變局加速演進，國際和地區形勢中的不確定因素增多。

因此，習近平稱，作為全球和地區重要國家，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。

大陸外交部發言人林劍今天下午也表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，中方高度重視中韓關係，願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國和兩國人民。

李在明 南韓總統大選

延伸閱讀

新任總統李在明親中 習近平致賀電：願與南韓堅持互利共贏

朱立倫：李在明不像過去一味親美 平衡美中是世界趨勢

李在明當選韓國總統 日本關切No Japan時代回歸

李在明首波人事出爐！國務總理金民錫 國情院長李鍾錫

相關新聞

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對陸真實立場

南韓新總統李在明3日當選，美國白宮4日重申美韓同盟堅定，同時就中國對民主國家的「干涉與影響」表達關切。南韓中央日報同日報...

起底李在明身世！12歲工廠上班釀「手臂殘疾」 坦言：對父又愛又恨

韓國共同民主黨候選人李在明贏得韓國總統大選，其成長背景備受關注，《韓聯社》報導，李在明出生於慶尚北道安東市的鄉村，是家中七名子女中的第五位，童年家境貧困，兩位姊姊也在年幼時病逝。他更自述小學時需徒步12公里山路上下學，因而時常缺課。

年輕女性踴躍投票助李在明勝選 反映南韓政治性別分歧現象

南韓年輕女性踴躍投票，幫助自由派候選人李在明贏得昨天的總統大選，而年輕男性則多支持保守派候選人，反映南韓政治根深蒂固的性...

美中怎選邊站？李在明最大外交難題 在美施壓下處理對陸關係

被視為立場親中的南韓總統李在明上任後，中韓關係未來走向受到矚目。韓聯社今天發表評論指出，與尹錫悅政府相比，李在明政府將更...

史上最高票！南韓新總統李在明還有哪些隱憂？

因為尹錫悅發動戒嚴、最終被罷免下台，而舉行的新一屆南韓總統大選，最後由共同民主黨候選人李在明勝出。就實體得票數而言，李在明拿下總統恢復民選後38年來最高票，得票率卻未能過半；國民力量的金文洙與改革新黨的李俊錫，票數相加，與上回尹錫悅得票比率相仿；而選舉結果也能看出，年輕選民仍存在性別對立問題。

李在明靠什麼勝選？審判內亂勢力論奏效 鞏固進步派票倉成關鍵

南韓第21屆總統大選落幕，在上屆大選中出現鬆動的進步派票倉地區，在共同民主黨候選人的加強安撫，加上審判內亂勢力論奏效，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。