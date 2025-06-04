李在明靠什麼勝選？審判內亂勢力論奏效 鞏固進步派票倉成關鍵

南韓第21屆總統大選落幕，在上屆大選中出現鬆動的進步派票倉地區，在共同民主黨候選人的加強安撫，加上審判內亂勢力論奏效，重新鞏固，開出8成以上得票率。

光州、全羅南道等被視為進步派票倉的湖南地區，自第19屆總統選舉以來，國會選舉、地方選舉的投票率與共同民主黨候選人得票率都不斷下降，到了第20屆總統大選，李在明的對手、國民力量候選人尹錫悅更是成為首位在該地區拿下雙位數得票率的保守派候選人，導致李在明以極小差距落敗。

湖南地區民心流失的原因主要在於反對李在明的勢力崛起，以及對共同民主黨的失望情緒導致，在這次選戰中，如何奪回進步派票倉的民心，也成為李在明陣營的一大課題，韓聯社指出，李在明前往湖南地區造勢時都會特別放低姿態，表達反省的態度，爭取支持。

雖然結果並沒有達到共同民主黨設定的9成投票率與9成支持率，但李在明在光州獲得84.77%選票、全羅南道85.87%，仍為他的勝選奠定基礎，重新鞏固進步派票倉。國民力量候選人金文洙在這兩個地區的得票率則分別為8.02%及8.54%。

屬於中立選區的大田、忠清南道，以及李在明過去曾擔任知事的京畿道，在這次大選中也開出了對李在明相當有利的結果，成為他這次勝選關鍵。

李在明於大田、忠清南道分別拿下49.5%及47.68%選票，位居第一，緊追在後的金文洙則分別拿下40.58%及43.26%。分析指出，大田及忠清南道的投票模式較不固定，比起特定黨派，他們更偏向基於自身利益決定支持哪個候選人，也因此經常成為左右選情的關鍵。

而在李在明的「政治故鄉」京畿道，他拿下了52.2%得票率，高出金文洙14.25個百分點，票數差距拉開131萬6528票，在全國範圍內的票數差距（289萬1874票）中占據近一半。

不過，在包括慶尚北道、慶尚南道、釜山、大邱和蔚山的保守派票倉嶺南地區，多數選民仍選擇支持金文洙。在大邱及慶尚北道，金文洙分別拿下67.62%、66.87%選票，李在明得票率僅分別為23.22%及25.52%；在慶尚南道也是金文洙以52.1%領先李在明的39.4%。

兩人在釜山與蔚山差距較小，金文洙得票率分別為47.57%及51.39%，李在明為42.54%及40.14%。值得注意的是，李在明於兩地都開出進步派候選人史上最高得票率，在釜山得票率更是首次超過4成，分析認為，這主要也是審判內亂勢力論奏效，吸取部分對保守黨失望的支持者選票。

此外，在開票前公布的三大電視台出口民調原本預測李在明會以12.4個百分點差距擊敗對手金文洙，但實際開票結果，兩人差距僅8.27個百分點，南韓出口民調罕見出現如此大的偏差，也引起媒體關注。

部分意見認為，事前投票期間禁止進行出口民調，可能影響了計算的準確度；也有意見認為，支持保守派的嶺南地區事前投票率低，可能受到共同民主黨支持者踴躍投票的說法影響，在最後一刻決定出門投票，未能反映在出口民調中。