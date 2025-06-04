南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對陸真實立場

南韓新總統李在明3日當選，美國白宮4日重申美韓同盟堅定，同時就中國對民主國家的「干涉與影響」表達關切。南韓中央日報同日報導，白宮對南韓新總統的祝賀訊息裡提到中國很罕見，其措辭可能反映川普新政府對中國日漸強硬的立場。

白宮指出，儘管南韓舉辦自由、公正的選舉，美國仍擔心並反對中國對世界各地民主國家的干涉與影響。

中央日報說，在川普第一任期，前總統文在寅2017年5月當選總統後，白宮僅單純給予祝賀並讚揚南韓和平、民主的權力轉移，並未提到中國等其他國家。

4月加拿大舉行聯邦大選後，美國國務院發言人布魯斯對加國總理卡尼的聲明雖提到中國，但還是較聚焦在政策合作。布魯斯當時說，美國期待和卡尼政府在關鍵議題合作，例如「貿易公平、對抗非法移民、中斷芬太尼和其他危險藥物流通，以及反制中國共產黨在我們所在半球的影響力」。

但前述聲明未用到「擔心」、「反對」等字。中央日報說，白宮恭賀李在明時納入這類用語，可能反映川普第2任期對中國採取的日漸強硬立場。儘管李在明外交和安全政策方向還不明朗，華府的聲明似乎優先看重其戰略利益，透露期待首爾靠攏美方抗衡北京與日俱增影響力的作為。

美國的訊息也可被解讀為一種先制行動，以形塑南韓新政府的外交姿態，或者在廣泛地緣政治挑戰上呼籲團結。