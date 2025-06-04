起底李在明身世！12歲工廠上班釀「手臂殘疾」 坦言：對父又愛又恨

南韓共同民主黨候選人李在明贏得總統大選，其成長背景備受關注。《韓聯社》報導，李在明出生於慶尚北道安東市的鄉村，是家中七名子女中的第五位，童年家境貧困，兩位姊姊也在年幼時病逝。他更自述小學時需徒步12公里山路上下學，因而時常缺課。

根據《韓聯社》報導，李在明的父親曾考入法學院，但因無力負擔學費而中途退學，後來也未能在職場上穩定下來。在李在明小學三年級時，父親離家出走，直到他小學畢業才重新聯繫上，當時一家人搬遷至京畿道城南市，開始新的生活。

當時年僅12歲的李在明，因家庭經濟困難放棄升學，選擇進入工廠工作，卻不慎受傷導致手臂殘疾。他後來坦言，這段艱辛經歷讓他更同理弱勢，並培養出對社會正義的信念。他的父親1986年罹患胃癌過世，母親則在2020年辭世。

李在明曾表示，父親是令他又愛又恨、必須超越的存在，而對他影響最深的，是溫柔堅韌的母親。兄弟姊妹中，幾位也曾遭遇不幸，例如大哥在工地受傷、三哥是會計師但於2017年過世、妹妹則在2014年離世。

李在明1991年透過媒人認識妻子金惠敬，對她一見鍾情，兩人交往半年後結婚，育有兩名兒子。去（2024）年12月，李在明曾在政壇風波中表示，金惠敬是他最親密的夥伴與朋友。

不過，李在明的家族爭議也曾多次浮上檯面，尤其與三哥及其妻子的長期糾紛，引發「強制住院」、「辱罵嫂子」等爭議。他曾在公開場合為此致歉，坦言這是自己人生中最懊悔的事之一。此外，他的兒子也因網路不當言論遭對手候選人點名，進一步加深選戰風暴。