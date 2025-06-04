李在明首波人事出爐！國務總理金民錫 國情院長李鍾錫

韓聯社4日報導，南韓新總統李在明4日宣布新政府首波人事任命，提名共同民主黨國會議員金民錫為國務總理。同時，他還公布了國家情報院長及總統府高層職位的任命名單。新政府的人事布局顯示李在明試圖透過經驗豐富的民主黨人士，推動民生經濟復甦與危機應對。

李在明當天在首爾龍山總統府簡報室親自宣布人事任命，並闡述其背景。他表示，金民錫作為國務總理候選人，「擁有豐富的國會經驗、民生政策能力、國際視野及統合的政治領導力，是帶領國家克服危機、復甦民生經濟的適任者。」金民錫長期在共同民主黨內活躍，曾參與多項民生與經濟政策制定，其穩健形象被認為有助於穩定新政府初期局勢。

國家情報院長候選人則提名了前統一部長官李鍾錫。李鍾錫以其在對朝政策與國家安全領域的專業背景，預計將在美中競爭及朝鮮半島局勢緊張的背景下，強化情報與安保工作。

李在明同時宣布了總統府內部高層職位的任命：總統秘書室長他提名共同民主黨國會議員姜勳植。姜勳植以其在黨內的協調能力與政策執行經驗，將負責總統府的日常運作與政策協調。國家安保室長他任命國會議員魏聖洛。魏聖洛在外交與安保領域具備豐富經驗，將協助李在明應對國際挑戰。

警護處長他任命前陸軍大將黃仁權，負責總統府的安全事務。總統府發言人他任命共同民主黨國會議員姜有貞，負責新政府的對外溝通與輿論管理。

李在明新政府的人事任命反映其執政初期以穩定與統合為目標，透過選拔具國會經驗與專業背景的民主黨人士，強化民生經濟與國家安全的政策執行。在國內政治動盪與國際局勢複雜的背景下，這些任命將為李在明政府的施政方向奠定基礎，其後續表現備受關注。