朴正熙與金大中政策皆可用 李在明就職演說宣示實用主義治國

南韓新任總統李在明4日上午於國會舉行就職典禮，在演說中強調將建立「實用而靈活的市場主義政府」，並直言「不論是朴正熙的政策，還是金大中的政策，只要必要且有用，我都會不加區分地加以採用」。此一表態象徵他試圖打破傳統左右派藩籬，以務實為核心，號召全國共同克服當前經濟與民主危機。

李在明開場即指出，當前韓國面臨民生崩潰、民主受損的多重困局，「正是重新扶起破敗經濟與民主制度的時刻」，並誓言成為「擁抱與服務所有國民的總統」。他形容民主已被「裝甲車與自動步槍摧毀」，暗指去年底的戒嚴事件，而朝野長期惡鬥也讓安保與和平議題淪為「政治鬥爭的工具」。

他表示：「未來正在向我們招手」，並承諾立刻啟動「非常經濟對策小組（TF）」，以應對日益嚴峻的經濟衰退，運用國家財政資源作為經濟循環的「引水器」，重啟成長動能。

針對施政方針，李在明提出「正義的統合政府」與「靈活的實用政府」兩大方向。他指出，當前「進步與保守的對立」應告終，韓國應進入「唯有國民與國家利益的時代」，而非「意識形態之爭的時代」。對於過往歷任總統政策，他主張：「如果有需要、若屬有用，我會毫不猶豫地採納。」

李在明最後強調，「李在明政府」將不再是「控制與管理的政府」，而是「支持與鼓勵的政府」，他承諾透過政策柔軟性與跨派整合，打開「夢想與希望充滿的國民幸福時代」。