李在明任韓國總統 日相有意儘早召開領袖會談
韓國共同民主黨候選人李在明贏得韓國總統大選後，日本首相石破茂今天上午在首相官邸祝賀他當選與就任，並向媒體表示，「儘量愈快舉行領袖會談愈好」。
「讀賣新聞」報導，石破茂今天還說：「今年適逢日韓邦交正常化60週年，希望進一步活絡日韓交流。」
報導指出，日本政府正在關注李在明的對日外交態度。韓國這屆總統大選出現政黨輪替，有可能改變包含針對歷史問題在內的相關路線。
李在明曾經批評韓國前總統尹錫悅推動改善日韓關係是「對日屈辱外交」；他在這次選戰中針對歷史與領土問題，展現「該爭就爭」的態度。
另一方面，李在明也在選舉中揭示重視國家利益的「實用外交」，並將日本定位為「重要的合作夥伴」。日本政府正在觀察李在明政府的動向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言