李在明正式宣誓就職 強調傾聽國民聲音、徹查「內亂事件」

南韓總統李在明4日在國會正式宣誓就職，並且發表就職演說。他強調，將傾聽每一位國民的聲音，成為包容並服務全體國民的「全民總統」，以恢復民生、復甦經濟為出發點，帶領國家走出危機。

韓聯社報導，李在明表示，將透過強化韓美同盟、推動韓美日三邊合作，展開以國家利益為導向的實用外交，並以務實的角度，處理韓中與韓日等周邊關係。

針對北韓的核武與軍事威脅，李在明強調，將依托強有力的韓美軍事同盟維持威懾力，同時敞開與北韓對話與合作的通道，努力建立朝鮮半島的和平機制。

此外，李在明重申，將徹查2024年的內亂事件，依法追責問責，堅決防止類似事件再次發生，打藥堅不可摧的法治與安全秩序。

나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 조국의 평화적 통일과 국민의 자유와 복리의 증진 및 민족문화의 창달에 노력하여 대통령으로서의 직책을 성실히 수행할 것을 국민 앞에 엄숙히 선서합니다.



2025년 6월 4일 21대 대통령 이재명 pic.twitter.com/DeMHcTNVPg — 밍밍밍 (@ljm_president) 2025年6月4日

韓聯社同時報導，尹錫悅政府的正副級政務官於投票日前一天集體提交辭呈，新總統李在明將視政務推進安排，決定是否受理。不過，由於新政府未成立政權交接團隊，若立即更換所有長官，恐將影響國務會議的召開和行政連續性，因此預期新政府將有選擇性地受理辭呈。

此外，有觀點認為，李在明可能優先任命無需經過人事聽證或國務總理提請程序的國務調整室室長，以及和各部門的次長等關鍵職位人選，以加快推進新政府的國政課題。