李在明當選南韓總統 「韓版拜登」宣誓就職

在3日的總統大選中，南韓共同民主黨總統候選人李在明以49.42%得票率，擊敗41.15%的國民力量黨候選人金文洙和8.34%的改革新黨候選人李俊錫，當選新總統。因本屆大選是在總統職位空缺情況下舉行，新總統任期在投票結果議案經選管會表決通過後，隨即生效就任。

「實用進步主義」旋風

當全球目光仍聚焦烏俄戰火未歇，東北亞的政局卻悄然迎來一股新「韓流」！南韓新任總統—被稱為「韓國拜登」的李在明出身貧寒，他憑藉過人的毅力與智慧，從一名人權律師一路奮鬥，歷經城南市長、京畿道知事等職務的淬煉，最終敲響了青瓦台的大門。他的崛起，證明了南韓社會對於「打破階級複製」、「實現公平正義」的強烈渴望。

務實外交政策

李在明不像傳統的「左派」那樣熱衷於宏大的意識形態，更著重於以具體、務實的政策解決民生問題。在他的競選政見中，有許多耳熟能詳的口號：例如「基本收入」的推行，旨在縮小貧富差距，確保所有公民享有基本生活保障；「基本住宅」政策，則試圖緩解南韓居高不下的房價問題，讓年輕人不再為「買不起房」而焦慮；此外，他還強調數位轉型、綠色能源等新興產業的發展，力求為南韓經濟注入新的活力。

李在明的對外政策強調「務實外交」與「國家利益優先」。他深知南韓作為一個中等強國，在美中兩大強權的夾縫中求生存的挑戰。因此，他主張在維持與美國傳統盟友關係的同時，也要積極發展與中國的經濟合作關係。對於台海問題，李在明過去的表態相對模糊，避免直接選邊站。

國內隱憂浮現

李在明雖然成功入主青瓦台，但他所面臨的國內挑戰不容小覷。首先是強大的在野黨勢力。過去幾年，南韓的政治呈現出兩大政黨「水火不容」的局面，在野黨勢必會對李在明新政府的各項政策展開猛烈攻勢。特別是對於他的一些「進步主義」政策，保守派很可能會抓住其中的潛在問題，進行大肆批評。

其次，南韓社會內部存在的結構性矛盾也未曾消解。高房價、青年失業、貧富差距擴大等問題，長期困擾著南韓社會。雖然李在明提出了許多解決方案，但這些問題的根源錯綜複雜，絕非一朝一夕可以解決。如果新政府的政策無法有效緩解這些矛盾，甚至導致新的問題，民意的反彈將會非常劇烈。

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