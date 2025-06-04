快訊

中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解

台灣登山團3人在日本福島縣燧岳失聯 日方出動直升機尋獲送醫

出事了！周杰倫合體山下智久爆追星人潮 他慘跌骨折

李在明當選南韓總統 「韓版拜登」宣誓就職

台灣醒報／ 記者游清淵╱台北報導
李在明當選南韓新總統後，隨即走馬上任。（中央社）
李在明當選南韓新總統後，隨即走馬上任。（中央社）

在3日的總統大選中，南韓共同民主黨總統候選人李在明以49.42%得票率，擊敗41.15%的國民力量黨候選人金文洙和8.34%的改革新黨候選人李俊錫，當選新總統。因本屆大選是在總統職位空缺情況下舉行，新總統任期在投票結果議案經選管會表決通過後，隨即生效就任。

「實用進步主義」旋風

當全球目光仍聚焦烏俄戰火未歇，東北亞的政局卻悄然迎來一股新「韓流」！南韓新任總統—被稱為「韓國拜登」的李在明出身貧寒，他憑藉過人的毅力與智慧，從一名人權律師一路奮鬥，歷經城南市長、京畿道知事等職務的淬煉，最終敲響了青瓦台的大門。他的崛起，證明了南韓社會對於「打破階級複製」、「實現公平正義」的強烈渴望。

務實外交政策

李在明不像傳統的「左派」那樣熱衷於宏大的意識形態，更著重於以具體、務實的政策解決民生問題。在他的競選政見中，有許多耳熟能詳的口號：例如「基本收入」的推行，旨在縮小貧富差距，確保所有公民享有基本生活保障；「基本住宅」政策，則試圖緩解南韓居高不下的房價問題，讓年輕人不再為「買不起房」而焦慮；此外，他還強調數位轉型、綠色能源等新興產業的發展，力求為南韓經濟注入新的活力。

李在明的對外政策強調「務實外交」與「國家利益優先」。他深知南韓作為一個中等強國，在美中兩大強權的夾縫中求生存的挑戰。因此，他主張在維持與美國傳統盟友關係的同時，也要積極發展與中國的經濟合作關係。對於台海問題，李在明過去的表態相對模糊，避免直接選邊站。

國內隱憂浮現

李在明雖然成功入主青瓦台，但他所面臨的國內挑戰不容小覷。首先是強大的在野黨勢力。過去幾年，南韓的政治呈現出兩大政黨「水火不容」的局面，在野黨勢必會對李在明新政府的各項政策展開猛烈攻勢。特別是對於他的一些「進步主義」政策，保守派很可能會抓住其中的潛在問題，進行大肆批評。

其次，南韓社會內部存在的結構性矛盾也未曾消解。高房價、青年失業、貧富差距擴大等問題，長期困擾著南韓社會。雖然李在明提出了許多解決方案，但這些問題的根源錯綜複雜，絕非一朝一夕可以解決。如果新政府的政策無法有效緩解這些矛盾，甚至導致新的問題，民意的反彈將會非常劇烈。

【更多精采內容，詳見

李在明 南韓總統大選

延伸閱讀

南韓「從油鍋步入火場」！ 強勢總統李在明對中政策恐踩川普紅線

賀李在明當選南韓總統 美國務院：持續深化與日韓三邊合作

美國務卿魯比歐祝賀李在明當選 白宮關切「中國干涉與影響」

韓國新總統李在明人權律師背景 主打做好準備得民心

相關新聞

李在明與川普將首度通話？ 韓媒：最快今日下午進行

韓聯社報導，南韓外交界消息人士4日透露，南韓新任總統李在明可能最快於今日與美國總統川普通話。

李在明就任後首度聽取軍方簡報 讚揚部隊戒嚴時「消極執行不當命令」

南韓總統李在明4日清晨就任後不久，便首次以國軍統帥身分，與聯合參謀本部（聯參）議長金明秀上將通話，聽取關於國軍統帥權交接...

南韓「從油鍋步入火場」！ 強勢總統李在明對中政策恐踩川普紅線

南韓3日舉行總統補選，自由派共同民主黨候選人李在明勝選，外媒認為他將成為「強勢總統」，不過其面臨的司法風險仍未完全解除，...

李在明正式就任！今晨5：21接掌南韓總統職權 擬提名金民錫為國務總理

韓聯社報導，南韓總統李在明的任期已於當地時間4日上午6時21分（台灣時間上午5時21分）正式開始，所有總統權限已移交至李...

被消費的K-pop女星：南韓大選「厭女言論」風波延燒

南韓6月3日總統大選投票進行中，偶像女團aespa成員Karina卻無端成為政治箭靶。有望入主青瓦台的共同民主黨候選人李在明，近日被爆出其兒子李東昊涉非法賭博，還在網路上對多名女藝人發表騷擾言論，包括在Karina的照片下方留言「真的好想吃她一次」。事情本可止於對政治人物子女不當行為的監督，但選戰推波助瀾，讓本就敏感的議題迅速失控。

城南線、親明會…透視李在明身邊內中外三層的國王人馬是何來路

東亞日報4日專文詳細介紹新總統李在明的人馬，這些人都是親信且將被委以重任，執行南韓的內政外交大政方針，有必要先認識。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。