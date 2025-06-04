南韓新總統李在明擬遷回青瓦台 曾批龍山辦公室暗藏竊聽

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅2022年5月就任時將總統辦公室遷至首爾的龍山國防大樓，新任總統李在明則預計遷回青瓦台，但青瓦台目前整修中，李在明仍將暫時在龍山辦公。

李在明5月30日接受JTBC的YouTube頻道訪問，問及當選後預計將辦公室設於何處時，他表示：「青瓦台最好，那裡歷史悠久，具有象徵性，也是最理想的地點。」

除此之外，李在明也批評龍山辦公室「存在竊聽、警衛等安全問題」。

不過，李在明已表態反對在其他政府大樓設置臨時辦公室，以免浪費不必要的預算。他說，「僅因國政負責人個人感到不便或不舒服，就花費數百億、數千億韓元，這說得過去嗎？應該暫時謹慎使用龍山辦公室，並盡快整修青瓦台以利遷回」。

至於是否會使用尹錫悅曾居住的漢南洞總統官邸，李在明則尚未表態。但考慮到警衛問題，李在明幾乎不可能每天從仁川市桂陽區的私宅通勤往返龍山辦公室。據了解，李在明團隊也在內部討論總統官邸搬遷方案，以避免通勤過程對市民造成交通不便。

李在明何時遷居至新住所，目前仍未確定。不過，由於他在未設置政權交接委員會的情況下直接展開任期，敲定搬遷住處等事宜需要一定時間。