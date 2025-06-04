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李在明與川普將首度通話？ 韓媒：最快今日下午進行
韓聯社報導，南韓外交界消息人士4日透露，南韓新任總統李在明可能最快於今日與美國總統川普通話。
如果此次通話順利進行，將是川普與李在明之間的首次通話。
消息人士表示，韓美兩國政府正協調安排李在明與川普於當天下午稍晚通話，預計將以川普祝賀李在明就任、雙方重申合作意願等禮節性內容為主。
不過，鑑於川普政府推動提高關稅並要求盟邦加大國防費用分擔，雙方此次通話亦可能觸及包括北韓核問題在內的棘手議題，並就舉行韓美高峰會談進行原則性磋商。
外交界預測，考慮到南韓新任總統通常會儘早訪美的慣例，李在明與川普會談有望於7至8月間在美國舉行，也可能選擇於6月15日至17日加拿大G7峰會期間，或6月24日至25日在荷蘭海牙舉行的北約峰會期間首次面對面會晤。
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