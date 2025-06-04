南韓總統大選李在明當選！為何當地大學生非得選他？

在韓國歷經動盪半年的政治危機後，3日舉行總統選舉，結果揭曉，最大在野黨共同民主黨候選人李在明確定當選。他與其他候選人相較有何不同？為何當地媒體採訪首爾多位大學生選民，紛紛表示要投他？今年因川普關稅，韓國預期經濟成長率保一都困難，新任總統又有多大的挑戰？





《彭博》報導，這次出口民調的準確性受到矚目，因為在2022年總統選舉中，李在明曾僅以不到1個百分點的差距落敗，創下韓國選舉史上最小差距記錄，而此次選戰期間，他在大多數民調中皆領先。

這次的投票率也顯示出民意的高度關注，截至投票結束前一小時已達77.8%，超越2022年總統大選紀錄，顯示選民亟欲透過選票回應憲政危機與經濟困境。

這場選舉被視為韓國歷經前總統尹錫悅企圖實施戒嚴後，引發數十年來最嚴重憲政危機的動盪局勢的一個轉捩點。

新任總統將立即面臨恢復經濟成長的壓力。今年年初韓國經濟出現萎縮，如今又受到美國總統川普關稅政策的威脅。

同時，韓國社會在戒嚴風波後更為分裂，1月份發生的法院暴動事件，更讓人聯想到美國國會山莊暴動，尹錫悅遭彈劾下台，進一步撕裂了社會。

共同民主黨：人民審判煽動叛亂的政權

出口民調發布後，共同民主黨代理黨魁朴贊大在接受《KBS》採訪時表示，韓國人民已經對煽動叛亂的政權做出審判。

另一方面，國民力量發言人申東旭接受《YTN》採訪時語帶沙啞，似乎已經接受敗選的事實。

他表示，出口民調結果低於預期，遺憾政黨未能在選前充分傳達候選人的優勢。

《彭博》分析，若李在明最後成功當選，韓國經濟、外交與能源政策路線將有所改變。

李在明為前勞工律師，政治立場偏進步，主張擴大政府支出、強化勞工保護，並限制財閥權力。

在外交方面，儘管李在明和金文洙都表態將延續與美日三邊的合作關係，但李在明傾向在處理對美與對中關係時採取更平衡立場，並支持與北韓展開對話的可能性。

他也批評過渡政府急於與美國展開貿易談判，主張應採取更審慎的策略。

而金文洙同樣出身勞工運動，曾於軍事政權時期入獄。他主張放寬管制、扶持中小企業與降低稅賦，同時支持總統兩任制。在能源政策方面，他比李在明更明確支持發展核能。

大學生投李在明，明知不完美

「韓國政壇長期被兩大黨鬥爭主導，感覺整個體制快崩塌了！我希望政黨們能從爭鬥中走出來，為國家的未來共同努力，」22歲的大學生朴素賢在首爾城東區投票後表示。原來是看好第三勢力。

Bloomberg Economics經濟學家權孝成則表示，若李在明當選，財政政策將轉向更積極刺激的路線，預期他將編列至少35兆韓元的補充預算。

在首爾就讀大學、23歲的朴海嶺表示，雖然對李在明政見並不完全滿意，但她投票支持他是因為無法接受代表戒嚴政權的政黨。

「政見辯論像是吵架和人身攻擊，但我無法相信一個支持戒嚴的候選人能帶領國家走向正確方向，無論他政策再怎麼好，」她花了一整天在補習班準備考試，仍抽空前往投票：「我希望20多歲的聲音能被聽見，我們需要真正的好領導人，讓國家從動盪中走出來。」

李俊錫搶票，保守派陷入分裂

72歲的國民力量支持者李貞淑則投票給金文洙，她擔憂若李在明當選，民主的未來將堪憂。

她在首爾城東區表示，雖然不願意動搖自己的政治信念，但她也坦言戒嚴事件令人遺憾：「這是愚蠢且不該發生的事。」

而她的大兒子則支持改革新黨的候選人李俊錫，李俊錫主打吸引年輕與非典型選民，分散了保守票源，出口民調顯示他獲得7.7%的支持率。

《彭博》指出，若李在明當選，他將獲得國會現有多數優勢，有助於施政；反之，若金文洙當選，將從第一天起就面臨國會阻力，因為缺乏立法多數基礎。

與美國關稅談判迫在眉睫

《彭博》分析，無論誰當選，恢復與美國的貿易協議將是首要任務之一，以減緩川普關稅對出口導向經濟的衝擊。

目前美方對南韓施加的25%互惠關稅，是對美盟友中最高的。儘管目前暫緩90天，但韓國領導的真空限制了談判進展。

韓國慶熙大學泛太平洋國際研究研究所前院長鄭鎮榮向《美聯社》表示，李在明領導的政府仍可能與川普政府產生「一些摩擦」，而重視與華府關係的金文洙政府則可能會對美方作出更多讓步。

鄭鎮榮預測，鑑於韓國的外匯與金融市場對政策變動相當脆弱，李在明將無法在外交與安全政策上採取過於激進的行動。

李在明對於川普的關稅政策主張應保持耐心，他認為若為了儘早與美國達成協議而倉促談判，將是一個錯誤。相比之下，金文洙則表示，他會盡快與川普會面。

韓國央行上週大幅下修2025年經濟成長預測至0.8%，理由是川普關稅調升帶來的潛在衝擊，以及過去數月政治動盪加劇了國內需求疲弱。

不論最終誰入主青瓦台，新任總統都將面對龐大挑戰：一方面要化解國內的政治分裂與社會對立，另一方面還得在川普政府關稅壓力與北韓核威脅夾擊中，尋找外交與經濟的突破口。

選民已透過選票傳達明確訊息：韓國需要一位能引領國家走出動盪、回應民意的新領導人，接下來的日子，將是這位新總統證明自己是否能承擔重任的關鍵時刻。

（本文出自2025.06.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）