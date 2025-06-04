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李在明藉民憤上台 弭平國內裂痕成首要任務

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
南韓3日舉行總統補選，自由派共同民主黨候選人李在明勝選。歐新社
南韓3日舉行總統補選，自由派共同民主黨候選人李在明勝選。歐新社

韓國在野黨共同民主黨候選人李在明得勢於選民對前總統尹錫悅去年12月頒布戒嚴令的不滿，順利當選新任總統，但他的領導能力將取決於他的政策實力。

路透社報導，初步開票結果顯示，李在明大勝保守派國民力量候選人金文洙，他將在強勁民意支持下就任，而他所屬的共同民主黨亦掌握國會多數。

如何弭平導致尹錫悅頒布令人震驚的戒嚴令，以及後續分裂局面的政治分歧，將會是一項艱鉅的任務。

分析家指出，兩位候選人在競選期間對政策計畫都含糊其辭。仁川大學政治學教授李俊翰指出，此次選舉結果與其說是對共同民主黨的認可，更像是對尹錫悅和國民力量糟糕表現的控訴。

李俊翰說，反對尹錫悅彈劾案的金文洙毫無準備，而國民力量在戒嚴令事件後也沒有表現出絲毫悔意。

他說：「（下任總統）應該適當解讀人民如此一面倒的選擇，並在未來的政府運作或政治中反映出來…否則，公眾情緒將快速波動。」

東國大學政治學教授金準錫（Kim Jun-seok，音譯）表示，李在明多年以來心繫總統寶座，自從他在2022年選戰中以些微差距敗給尹錫悅以來，局勢已有了重大進展。

金準錫說：「如今他將恢復民主作為任務之一。然而，韓國正面臨重大挑戰，經濟前景黯淡，成長率預測可能不到1%。此外還面臨外部危機，得和（美國總統）川普打交道。他有很多工作要做。」

由於這次大選是因尹錫悅遭彈劾下台後進行的選舉，勝出的候選人將在6月4日立刻就職，任期同樣為5年，至2030年6月3日為止。

李在明 南韓總統大選

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