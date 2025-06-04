李在明就任後首度聽取軍方簡報 讚揚部隊戒嚴時「消極執行不當命令」

南韓總統李在明4日清晨就任後不久，便首次以國軍統帥身分，與聯合參謀本部（聯參）議長金明秀上將通話，聽取關於國軍統帥權交接的彙報。

韓聯社報導，李在明任期於當天當地時間清晨6時21分正式展開，即刻擁有各項總統職權，其中包括國軍統帥權，並在約2個小時後的上午8時7分左右，於自宅接到金明秀來電，就北韓軍事動向和南韓部隊戰備態勢進行安全簡報。金明秀表示，部隊維持正常戒備。

總統室指出，李在明在通話中指示韓軍，基於韓美聯防態勢，密切關注北韓動向，並保持堅定不移的戒備狀態。

李在明勉勵韓軍獻身捍衛國民生命和財產安全，並表示，作為總統，他堅信軍隊對國民的忠誠和軍事實力，期待全軍全力以赴，贏得國民的愛戴和信任。

李在明特別指出，在緊急戒嚴事件當下，軍隊秉持對國民和國家的忠誠之心，消極執行不當命令，防止國家陷入混亂，此舉值得稱讚，同時囑咐全軍竭盡全力，消除國民對國家安全的擔憂。