李在明首波人事搶先報！國務總理金民錫呼聲高 秘書室長內定姜勳植

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聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
6月4日凌晨，李在明在首爾國會前揮手。新華社
6月4日凌晨，李在明在首爾國會前揮手。新華社

東亞日報網站4日報導，南韓新任總統李在明已內定三屆國會議員、共同民主黨的姜勳植為總統秘書室長。國務總理則以李在明的親信、民主黨首席最高委員金民錫最被看好。

李總統預計於6月4日任命總統秘書室長，並提名國務總理候選人及國家情報院長候選人等職位。由於沒有設置交接委員會即需啟動國政，為將國政空白最小化，計劃在就職首日公布主要職位的人選。

被內定為秘書室長的姜勳植屬中間派，曾在大選初選及正式選舉期間分別擔任總括本部長和綜合狀況室長。在黨內，他歷任戰略企劃委員長和首席發言人，被評價為兼具中間擴展性以及策略與企劃能力。

國務總理候選人方面，四屆議員金民錫被認為是最有力的候選人。金民錫在李在明擔任黨代表的第一屆時期曾任政策會主委，並在最近一次國會議員選舉中擔任綜合狀況室長。據悉，他是最早向李總統報告尹錫悅前總統可能實施戒嚴的人士，且近期也參與了以執政為前提的內閣人選討論。

據傳，民政首席秘書官已內定為李在明在司法研修院的同期生、前大邱地檢長吳光洙。被視為李在明親信的助理金賢智據悉被內定為總務秘書官，前黨代表室政務副室長金南俊則被內定為附屬室長。

南韓的職稱與台灣有所不同，總統秘書室長類似總統府幕僚長，負責協調總統府事務。國務總理是南韓政府二號人物，協助總統管理行政事務。民政首席秘書官負責民意調查、反腐和與司法機構聯繫。總統府附屬室長（대통령비서실 부속실장）隸屬於總統秘書室，總統秘書室是協助總統處理國政的核心機構，負責政策協調、行政支持和日常運作。

李在明 南韓總統大選

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