南韓新總統李在明得票創新高 但未過半也未破朴槿惠紀錄

南韓中央選舉管理委員會（選管會）4日結束總統大選計票工作，結果顯示新當選總統李在明得票率為49.42%、獲得1728萬7513張選票，雖然得票率未過半，但票數創下了歷屆大選紀錄。

韓聯社、韓國時報與CHOSUNBIZ報導，選管會於4日凌晨5時2分完成計票，歷時約8小時22分，並於早上6時召開全體會議正式確認當選者。

國民力量總統候選人金文洙得票率為41.15%、獲得1439萬5639張選票，與李在明少了289萬1874張票，相差8.27個百分點。排名第三的改革新黨總統候選人李俊錫為8.34%、得票數為291萬7523票。

南韓三家主要電視台KBS、MBC和SBS在3日投票結束後公布聯合出口民調，預測李在明將以51.7%得票率領先金文洙的39.3%，雙方差距約為12.4個百分點。然而，最終結果顯示，李在明未如預期獲得絕對多數，且未能在原先預測領先的蔚山與江原道勝出；在原估票數接近的釜山與慶尚南道，則落後金文洙超出10個百分點。

金文洙同時在慶尚北道與大邱勝出。

李在明的得票數同時打破了尹錫悅前總統在前次大選創下的1639萬4815張紀錄，但得票率則未能超過朴槿惠前總統在第18屆大選上創下的51.55%最高紀錄。