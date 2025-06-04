美國務卿魯比歐祝賀李在明當選 白宮關切「中國干涉與影響」

美國國務卿魯比歐已祝賀南韓新任總統李在明當選，重申美韓兩國對同盟關係的共同承諾，並表示希望深化韓美日三邊合作。

韓聯社報導，魯比歐於李在明當選後發表的聲明中表示：「美國與大韓民國對基於《共同防禦條約》、共享價值觀及緊密經濟聯繫為基礎的同盟關係，有著堅不可摧的承諾。」

他並補充說：「我們也在持續推動同盟關係現代化，以因應當前戰略局勢的挑戰，並應對新興的經濟課題。」

一位白宮官員重申韓美同盟的「堅不可摧」本質，並對「中國對民主國家的干涉與影響」表達關切。

該官員在回應韓聯社的置評請求時表示：「美韓同盟依然堅不可摧。」他補充說：「儘管南韓舉行了自由且公正的選舉，美國仍對中國干預並影響全球民主國家的行為深感關切並予以反對。」