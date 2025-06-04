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李在明正式就任！今晨5：21接掌南韓總統職權 已提名金民錫為國務總理

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明4日在首爾汝矣島國會附近，由共同民主黨主辦的開票活動上發表演說。 路透 / NurPhoto
南韓總統李在明4日在首爾汝矣島國會附近，由共同民主黨主辦的開票活動上發表演說。 路透 / NurPhoto

韓聯社報導，南韓總統李在明的任期已於當地時間4日上午6時21分（台灣時間上午5時21分）正式開始，所有總統權限已移交至李在明手中。

南韓中央選舉管理委員會（選管會）召開全體會議，表決通過大選投票結果，正式確認共同民主黨候選人李在明當選第21屆總統。

根據選管會發布的最終計票結果，李在明得票率為49.42%，國民力量黨候選人金文洙為41.15%，改革新黨候選人李俊錫為8.34%。

由於此次大選是在總統職位懸缺的情況下舉行，新任總統的任期自選管會通過結果時即刻生效。包括國軍統帥權在內的所有總統權限，已自前代理總統、社會副總理兼教育部長官李周浩轉交給李在明。

選管會當天將於中央政府果川辦公大樓頒發總統當選證書，由李在明的代理人、共同民主黨黨鞭朴贊大代為領取。稍早報導指出，李在明決定提名共同民主黨最高委員金民錫為新政府首任國務總理，另任命議員姜勳植和民主研究院院長李漢柱為總統室秘書室長和政策室長。

李在明 南韓總統大選

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