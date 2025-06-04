韓國新總統李在明人權律師背景 主打做好準備得民心

3度角逐韓國總統的共同民主黨候選人李在明在第21屆總統大選勝出，清寒出身的他以「已經準備好的候選人」為口號，抓住韓國民心。

現年60歲的李在明生於慶尚北道安東郡，在家中在7個兄弟姐妹中排行第5，因家境貧寒，小學畢業後就到工業園區打黑工，曾遭遇工殤事故。這樣的背景也成為他從政後強打的親民特質。

雖因家境輟學，李在明仍在苦讀下通過同等學力考試，之後考上韓國中央大學法律系。他在自己的著作中提到，大學時因了解到光州民主化運動的真相，讓他決定投入社會運動，走上人權律師之路。

之後投入政壇的李在明3度參選京畿道城南市市長，終於在2010年當選，並在2014年成功連任，2018年當選京畿道知事，一路以來的紮實從政經驗讓他得以自稱「會做事、已做好準備的總統」。

他2017年參加總統初選被淘汰，另2022年與檢察官出身的前總統尹錫悅角逐總統大位，以0.8個百分點的極小差距飲恨敗北，至第3度挑戰大位終成功。

李在明於2022年8月起擔任共同民主黨黨主席，民調顯示，即使醜聞及官司纏身，他仍一直是下屆總統的熱門人選。

2023年9月，檢方以李在明遭控多項貪腐罪名為由，向法院提出將他拘留候審的請求。然而檢方請求遭法院駁回，讓李在明躲過檢方聲押命運，但他目前仍面臨行賄罪名的審判。

此外，李在明還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失200億韓元（約新台幣5.1億元），涉嫌瀆職。

2024年11月，李在明因違反公職選舉法遭判有罪，二審法院又逆轉一審有罪判決，但被最高法院發回重審。共同民主黨主張，依韓國憲法規定，若李在明當選總統，審判將在任期內暫停，但這部分仍存在爭議，後續是否造成影響仍待觀察。