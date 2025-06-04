李在明勝選／對內2大困境：團結國家、挽救經濟

南韓前總統尹錫悅去年十二月違法宣布戒嚴，引發停職、彈劾下台、重選等政治風暴，南韓國政因此空轉半年。儘管新總統已於三日選出，但南韓社會陷入分裂，今年第一季經濟出現負成長，權力真空影響對美關稅談判。

過去半年，戒嚴引發的政治對立導致南韓街頭抗議活動不斷，看守政府無力因應國內政治、社會兩極化帶來的挑戰。總統當選人李在明就任後，分裂根源仍存在，在野的國民力量黨恐持續抗爭。

政治動盪也抑制消費活動，讓零售、餐飲業及旅館業者遭殃。南韓今年第一季經濟比前一季萎縮百分之零點二，南韓央行上周再度下修南韓今年經濟成長率預期，從百分之一點五下修至零點八，創下新冠疫情以來最大幅度調整。

南韓中央日報報導，南韓國會今年第一季處理的經濟法案數量，比上屆國會同期數量減少近三成。經濟相關法案審查委員會也只開十七次會，不到上屆國會同期的一半。

南韓青年失業率飆升，消費下降，部分原因是川普的貿易戰，這場貿易戰嚴重打擊南韓依賴出口的經濟。美國四月加徵關稅後，南韓對美出口在四月頭幾周大幅下降，南韓大韓航空說，出口下滑可能使其每年損失高達一億美元。

儘管兩國官員已舉行關稅談判，但CNN說，在新總統選出前，南韓國內政治動盪可能減緩談判進程，阻礙貿易協議。

面對社會嚴重分裂造成的動盪與權力真空造成的停擺，南韓選民最希望的還是大選能恢復其對民主制度的信心。

如何重新團結國家，將成為新政府最大挑戰。

李在明選前呼籲修憲限縮總統否決法案和宣布戒嚴權力並調整任期，還提議將總統辦公室等機構遷至首爾南方的世宗市，打造新行政首都。他也將推動人工智慧（AI）投資，承諾現階段保留核電，同時計畫朝再生能源轉型。