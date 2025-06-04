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李在明勝選／對外2大難題：關稅談判、平衡美中

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

南韓總統選舉昨天投票，共同民主黨候選人李在明得票領先。針對李在明上台後的路線，學者認為，處理韓美關稅應是優先要務；李在明會審慎處理對美關係，並平衡對中關係。

政大國關中心研究員蔡增家表示，李在明當選後會馬上執政，沒有任何蜜月期，最重要的當然就是縫補從戒嚴以來的內部分裂，處理韓美關稅議題，而最棘手的當屬戒嚴令發布後的南韓經濟問題。

蔡增家表示，李在明上台後，共同民主黨完全執政，他有機會推動改革，尤其是透過修憲將總統任期由一任五年不得連任，改為一任四年且得連任，以回應南韓社會對於總統權力過大的憂慮。

蔡增家預估，李在明的得票會突破過去自由派的紀錄，關鍵不在民眾支持自由派路線，而是對前總統尹錫悅的反感所致；因此，李在明也將優先推動南韓團結。

至於李在明的外交政策，國安會前副秘書長楊永明表示，對美貿易談判與韓美軍事聯盟是重頭戲；為確保南韓企業利益與出口，爭取有利關稅談判，維持穩定韓美經貿關係，是李在明首要對外政策目標。

蔡增家表示，過去一段時間以來，韓國一直處於無政府狀態，南韓在對美關稅談判上遠落後於日本；預估整體外交處理時序將是先美國後中國，對美則是先經濟後軍事。

楊永明表示，韓美軍事關係也會以穩定為主，預計會增加分擔軍費；蔡增家指出，李在明應該會尋求在韓美軍事同盟上要有對等地位。

學者咸認李在明會修正與美中的距離。蔡增家說，李在明會修正尹錫悅一面倒親美的政策，轉向美中平衡，嘗試建立對中對話管道。楊永明表示，李在明會改善對中關係，但會避免大聲宣傳。

李在明 南韓總統大選

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