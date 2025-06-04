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李在明勝選／美國緊張？南韓外交轉向 擬改善中俄朝關係

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓3日舉行總統大選，投票率突破70%。（路透）
南韓3日舉行總統大選，投票率突破70%。（路透）

紐約時報日前報導說，李在明當選，南韓（簡稱韓）可能對外交政策做重大調整，以改善與北韓（簡稱朝）和中國大陸的關係。但他選前也多次表明，韓美同盟與韓美日三方關係很重要。

在保守派前總統尹錫悅任內，首爾和平壤、北京的關係漸趨緊張。北韓領袖金正恩去年更以修憲方式，再次將南韓定性為敵對國家，若有必要需動用核武使首爾臣服。

尹錫悅也打破首爾一直設法保持在韓、美、中之間的微妙平衡。上世紀冷戰結束後的幾十年內，中國成為南韓最大貿易夥伴，但他在美中的戰略競爭中公開站隊美國，還因懷疑中國向南韓派共諜並企圖介選而惹惱北京。

李在明選前直言，韓中關係已降至新低點。他批評尹錫悅政策並強調「會穩定兩國關係」。

李在明強調，若必須做出選擇，他會優先考慮與美國的同盟關係。但他認為，尹錫悅及金文洙等保守派領袖跟中國、俄羅斯及北韓對立、激起這三國對南韓的敵意「沒必要」。他當總統將尋求「務實外交」，並在韓美同盟架構內，試圖改善和中俄朝的關係，以舒緩朝鮮半島緊張情勢。

李在明主張，儘管南韓與美、日的合作至關重要，但「我們不該把所有的雞蛋都放在一個籃子裡」。他也支持和北韓對話，但反對南韓成為擁核國，或請美國重新在南韓境內部署戰術核武。

至於韓、台關係，他五月在造勢活動中明言，「我曾說，只要向中國說謝謝、向台灣說謝謝，跟其他國家好好相處就好了。兩岸打不打仗，與我們（南韓）何干呢？我有說錯嗎？」他日前接受美國時代雜誌專訪時，對一旦中國武力犯台、南韓會否伸援的問題，更說出「等到外星人侵略地球時再說」的回答。

李在明雖支持鈾濃縮，以確保南韓核電廠燃料的穩定供應，但不是為了製造核武而去濃縮鈾。他表示，「若我們再把美國的戰術核武引進（南韓）境內，那就喪失要求北韓無核化的立場」。

也有看法認為，此次大選的三位主要候選人李在明、金文洙及李俊錫無論誰當選，南韓接下來幾年的外交政策在結構上均不會有很大改變。

李在明 南韓總統大選

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