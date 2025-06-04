李在明贏2次！對內抹平裂痕組在野大聯盟 對手保守派還內訌

前共同民主黨黨魁李在明昨贏得總統大選，勝出兩大關鍵在於他統整黨內反對勢力，官司危機也在選前暫時消除。

其一是進步派在選前早就組好大聯盟，保守派卻合不了。李在明政治生涯是以地方首長為主，歷任南韓首都圈京畿道城南市市長及道知事，二○二二年三月輸掉大選後，官司纏身的他為避免被政敵清算並保有政治影響力，五月就投入仁川市選區國會議員補選且當選。這也讓他始終未掉出下任總統熱門人選的名單外。

在去年八月舉行的黨魁選舉，李在明以八成五四的超高得票率壓倒性輕鬆連任，刷新該黨黨魁選舉的得票率紀錄。

李在明掌握黨機器，原只能靜待二○二七年下屆大選到來，孰料尹錫悅去年十二月突宣布戒嚴，共同民主黨為首的在野勢力幾天後就通過對尹錫悅彈劾案。敏銳嗅到大選可能提前到來氣氛的李在明隨即開始整合在野陣營。

南韓三日大選前總統尹錫悅前往投票。（法新社）

公開認錯 促成團結

李在明先化解與黨內剩餘的「反李派」矛盾，其中最主要的就是支持前總統文在寅的「親文派」。兩人曾是二○一七年三月保守派前總統朴槿惠被彈劾下台後，共同民主黨內總統初選的對手。上次大選李在明以不到一個百分點之差落選，黨內親李派和親文派開始找「戰犯」。然而二月時，文、李就先後在公開受訪時將「讓尹錫悅得以上台」及敗選的「最大責任」歸咎於自己。有韓媒報導指出，兩人表明「都是我的錯」，有助消弭黨內派系鬥爭，槍口一致對外。

反觀保守派無法擺平內部紛爭。影響選情最劇的就是國民力量黨候選人金文洙，與改革新黨候選人李俊錫始終無法協調出一人代表參選。年僅四十歲的李俊錫曾任國民力量黨黨魁，這次選戰時喊出「年輕人的保守派」，主張應揮別「老、紅（國民力量黨代表色）」的保守派。而根據韓國放送公社（ＫＢＳ）等南韓三家電視台三日晚間公布的出口民調，金、李兩人的得票率合計為百分之四十七，李在明也只有略為過半的百分之五十一點七。

其二就是李在明的「司法危機」在選前暫時解除。他涉嫌違反公職選舉法的案件五月一日被最高法院發回重審，原定五月十五日首次開庭，在共同民主黨強烈反彈下，甚至揚言在國會通過對尹錫悅任內提名的最高法院院長曹喜大彈劾案，高院決定延至大選後的六月十八日舉行。本案他一審被判有罪，處以有期徒刑一年、緩刑兩年，但他上訴後二審改判無罪，檢方再提起上訴。南韓憲法規定，除犯內亂或外患罪，總統任內不受刑事訴追，如今，審判中的案件將全部中止。

選民盼「過好日子」

選民稱希望新政府重振經濟。首爾文來洞一處投票所，廿餘歲的吉小姐希望新政府提出讓人過好日子的政策；在南韓光化門廣場，廿歲的大學生姜敏瑞受英國廣播公司訪問時，希望新總統「懲罰所有參與戒嚴事件的人」。