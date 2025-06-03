韓大選出口民調：李在明領先可望當選

南韓3日總統大選投票結束，根據南韓主要電視台選後發布的出口民調，共同民主黨總統候選人李在明得票率以51.7%居冠，可望勝選。

這次大選在當地3日晚間8時（台灣時間同日晚間7時）投票結束，南韓主要電視台KBS、MBC和SBS的聯合出口民調結果隨後公布；李在明主要對手、保守派國民力量黨候選人金文洙得票率為39.3%，落後李在明12.4個百分點。

前述出口民調也指，改革新黨候選人李俊錫的得票率為7.7%。這項出口民調誤差範圍為正負0.8個百分點，信賴水準95%。