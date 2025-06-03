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全為南韓總統大選！快遞公司「首次停止送貨」 讓外送員投票

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
韓國3日舉行第21屆總統大選，投票所人潮不如事前投票。中央社
韓國3日舉行第21屆總統大選，投票所人潮不如事前投票。中央社

在工會和維權人士的壓力下，南韓電子商務和快遞公司今天同意罕見地暫停他們的外送服務，讓忙碌的外送員有時間在總統大選日投票。

路透社報導，作為亞洲第4大經濟體，南韓擁有高度發展的電商產業，南韓人通常依靠外送員遞送從生鮮食品到服裝等各種物品，通常只需幾小時即可送達，而且這項服務通常全年無休。

南韓最大的電商平台酷澎（Coupang），自2014年創立以來首度停止快遞服務，加入其他當地快遞服務商CJ物流和韓進物流（Hanjin Logistics）的行列。

在紐約上市的酷澎在自家平台發布的通知中說：「火箭速配（Rocket Delivery）將在6月3日白天暫停服務，暫停時間為早上7時到晚上8時。」

南韓數以萬計的外送員大部分被視為打零工或自雇者，無法享有與正式員工相同的法律保護。

外送員的工作因時間長、工作量大而惡名昭彰，外送員抱怨，他們幾乎沒有從其他行業的勞工權利改善中獲益。

投票期間暫停服務的協議，得到一些外送員的正面回應。

酷澎外送員趙信煥（Cho Shin-hwan,音譯）說：「我歡迎這項決定。但另一方面，夜班司機無法休息，這有點遺憾。」

為鼓勵勞工投票，南韓總統選舉日被定為國定假日。投票時間從今天上午6時到晚上8時。

李在明 南韓總統大選

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