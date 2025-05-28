觀察站／超巨蛋情定水湳 拚速度也要小心政治變數

台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，市長盧秀燕拍板宣布，接下來要孵出超巨蛋，免了用地徵收、拆遷建物等麻煩，交通疏導也似乎有了方案，但能否如願在盧任內完成招商、如預期在二○三○年完工，還有政治變數的挑戰。

超巨蛋選址可說是精算務實的選擇，用地夠大、夠完整也不須拆遷徵收，省下大量成本與時間，難怪盧秀燕敢喊「二○三○完工」；但從現實條件來看，風險仍在。

第一項風險是「錢」，超巨蛋造價保守估計四百億元，未來營運若無強大商業機制與穩定收益，不能避免淪為「錢坑」；水湳經貿園區固然擁有一定的商業潛力，但台中畢竟不是台北，消費人口與動能尚待檢驗，找到市場支撐才不會變空殼蛋。

第二項風險是「法規」，創研一是「創新研發專用區」，蓋大巨蛋須變更用地；加上走ＢＯＴ促參流程動輒一年起跳，盧秀燕想在卸任前完成規畫，幾乎沒有犯錯與延宕空間，對公部門的行政效率是一大挑戰，期間就不能不防政治性的掣肘。

第三項風險是「交通」，超巨蛋距捷運綠線的站點都在一公里以上，水湳轉運站明年完工，客運疏導量有限；預計在一公里內的橘線站點，最快也要二○三八年通車；盧秀燕提出地下輸送帶的構想可行，但仍有環評、用地取得及經費等條件配合，否則沒有交通支撐的蛋，恐無用武之地。

盧秀燕拚超巨蛋，最需要突破的硬殼恐怕是政治，盧秀燕要讓全案如期如質實現，考驗的不只是市府的執行力，還要讓市民知道更詳細的願景和細節，在民意參與及支持的基礎上支撐超巨蛋，排除不必要的政治干擾。