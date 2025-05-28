聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／超巨蛋情定水湳 拚速度也要小心政治變數

聯合報／ 本報記者陳敬丰

台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，市長盧秀燕拍板宣布，接下來要孵出超巨蛋，免了用地徵收、拆遷建物等麻煩，交通疏導也似乎有了方案，但能否如願在盧任內完成招商、如預期在二○三○年完工，還有政治變數的挑戰。

超巨蛋選址可說是精算務實的選擇，用地夠大、夠完整也不須拆遷徵收，省下大量成本與時間，難怪盧秀燕敢喊「二○三○完工」；但從現實條件來看，風險仍在。

第一項風險是「錢」，超巨蛋造價保守估計四百億元，未來營運若無強大商業機制與穩定收益，不能避免淪為「錢坑」；水湳經貿園區固然擁有一定的商業潛力，但台中畢竟不是台北，消費人口與動能尚待檢驗，找到市場支撐才不會變空殼蛋。

第二項風險是「法規」，創研一是「創新研發專用區」，蓋大巨蛋須變更用地；加上走ＢＯＴ促參流程動輒一年起跳，盧秀燕想在卸任前完成規畫，幾乎沒有犯錯與延宕空間，對公部門的行政效率是一大挑戰，期間就不能不防政治性的掣肘。

第三項風險是「交通」，超巨蛋距捷運綠線的站點都在一公里以上，水湳轉運站明年完工，客運疏導量有限；預計在一公里內的橘線站點，最快也要二○三八年通車；盧秀燕提出地下輸送帶的構想可行，但仍有環評、用地取得及經費等條件配合，否則沒有交通支撐的蛋，恐無用武之地。

盧秀燕拚超巨蛋，最需要突破的硬殼恐怕是政治，盧秀燕要讓全案如期如質實現，考驗的不只是市府的執行力，還要讓市民知道更詳細的願景和細節，在民意參與及支持的基礎上支撐超巨蛋，排除不必要的政治干擾。

延伸閱讀

台中大巨蛋有譜！傳國際團隊提規劃構想書 投資逾400億

一般性補助遭刪 台中市長盧秀燕：若帳弄錯趕快回補給地方

台中市長盧秀燕：堅持中火增加燃氣機組後 須拆燃煤機組

興達電廠重啟燃煤發電 盧秀燕：還好台中沒妥協

相關新聞

新北大巨蛋落腳點6選1 年底拍板

新北市府擬建大巨蛋，市長侯友宜四月先赴日本考察東京及西武巨蛋；體育局長洪玉玲說，目前市府已現勘六處地點，八月會將選址地點...

超巨蛋恐成全台唯一沒捷運的蛋？盧秀燕：規畫地下輸送帶

台中「超巨蛋」將落腳水湳經貿園區，藍綠議員、不動產界都關切交通配套，該如何快速疏散二到四萬人。台中市長盧秀燕說，國外的巨...

觀察站／超巨蛋情定水湳 拚速度也要小心政治變數

台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，市長盧秀燕拍板宣布，接下來要孵出超巨蛋，免了用地徵收、拆遷建物等麻煩，交通疏導也似乎有了方案...

棒球界樂見超巨蛋 周思齊：台北大巨蛋為中職帶來11億元票房

台中市超巨蛋籌建計畫昨天啟動，將落腳水湳經貿園區的創研一用地，由民間投資人以ＢＯＴ方式興建，球壇多數樂觀其成，中信兄弟前...

台中超巨蛋來了 敲定水湳拚2030完工

台中市長盧秀燕昨天宣布大巨蛋落點，將在水湳經貿園區創研一用地孵化容納三萬人以上的「超巨蛋」，並採ＢＯＴ方式招商興建，市府...

台中大巨蛋有譜！傳國際團隊提規劃構想書 投資逾400億

備受各界矚目的台中大巨蛋開發案，台中市政府28日公告，將落腳台中水湳經貿園區中央公園特區，台中市長盧秀燕表示，市府將透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。