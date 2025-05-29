新北大巨蛋落腳點6選1 年底拍板

新北市府擬建大巨蛋，市長侯友宜四月先赴日本考察東京及西武巨蛋；體育局長洪玉玲說，目前市府已現勘六處地點，八月會將選址地點縮減至二處，最終落點預計年底拍板公布。

新北大巨蛋規畫容納五萬人、高七十五公尺，勝過台北大巨蛋，現有六個潛在場址，包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮、土城看守所、樹林機五南側。

新北拋出六處選址名單後，不少民眾、選區議員積極爭取大巨蛋落腳，市府也提出擇址要件，包括土地至少十公頃、聯外交通系統完善，避免鄰近既有寧靜區如住宅區或傳產工業區，且能設置商業設施等，新北稱之為「類造鎮」。

議員鄭宇恩日前也隨侯友宜赴日考察，她說，東京將在築地興建第二座巨蛋，從原本棒球、足球、橄欖球、演唱會經濟，持續擴大朝多元使用規畫，創造更多需求。

新北市府表示，東京認為千萬人口養得起兩座巨蛋，台灣北部也有千萬人口市場，新北巨蛋和台北大巨蛋可參考東京模式，當前大巨蛋並無法滿足職棒、演唱會需求，新北巨蛋恰足以彌補，初期以合作為主，至於未來發展的定位，可逐步調整。