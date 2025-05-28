台中大巨蛋有譜！傳國際團隊提規劃構想書 投資逾400億

備受各界矚目的台中大巨蛋開發案，台中市政府28日公告，將落腳台中水湳經貿園區中央公園特區，台中市長盧秀燕表示，市府將透過民間自提BOT模式，徵求民間興建可容納逾3萬人的多功能場館，初估總投資金額超過400億元。

據了解，目前已有一組擁有舉辦國際賽事、在國外有實際經營國際場館的國際團隊，向市府提出規劃構想書，顯示民間企業對投資台中大巨蛋的高度興趣。市府預計明年中公告招商，明年底前完成簽約，2030年完工營運，將打造一座結合體育、文化與觀光的多功能新地標。

盧秀燕指出，規劃中的台中大巨蛋，基地位於水湳經貿園區中央球場及周邊公有土地，使用地目為「創研一」，基地面積達16.35公頃，具備交通便捷、免徵收拆遷、腹地充足與商業潛力高等優勢。

水湳經貿園區中央球場及周邊大約是16.35公頃的公有土地，鄰近綠線捷運文華高中站、文心櫻花站，未來捷運橘線O09站距基地僅約400公尺，台中高鐵站與台中國際機場亦在半小時車程內，交通節點優勢明顯。

此外，該地鄰近中央公園、國際會展中心、綠美圖、水湳轉運站與台中流行影音中心等多項建設，可提供完善的體育、文化、商業與休閒機能，為台中大巨蛋規劃奠定堅實基礎。

盧秀燕說明，台中市擁有符合國際標準的洲際棒球場服務經驗，市府將與民間共同規劃具前瞻性、國際級的多功能棒球場館，強化台中運動產業經濟發展條件，並提供市民安全與優質的運動場域。

同時考量減輕市府財政負擔，因此採用民間自提BOT模式，以民間自行規劃申請參與公共建設，由政府提供土地、民間投資進行規劃興建，建置多功能運動場館，塑造台中優質運動休閒環境。

盧秀燕強調，台中大巨蛋將規劃容納3萬人以上觀眾，能提供規模更大的演唱會、大型展演活動、國際賽事使用，有效彌補中台灣在大型場館資源上的長期缺口。

更重要的是，大巨蛋不僅限於體育使用，周邊將興建旅館、百貨商場與運動產業創新研究專區，形塑集體育、娛樂、觀光與商業機能於一身的運動產業園區，提升整體地段價值與人流效益。