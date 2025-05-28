台中大巨蛋有譜 彰化喊話持續爭取孵蛋

台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區；同樣喊話要蓋大巨蛋的彰化縣政府表示，會持續爭取大巨蛋，5月中已將高速公路彰化交流道特定區檢討案報請內政部送審。

盧秀燕接受媒體聯訪表示，大巨蛋將落腳水湳經貿園區，興建可容納3萬人以上多功能場館，提供棒球等大型體育賽事及舉辦超大型演唱會等藝文表演活動，若工程一切順利，2030年前台中市會有大巨蛋。

彰化縣長王惠美去年底喊話要在彰化交流道特定區規劃興建大巨蛋，帶動地方發展；彰化縣政府於今年5月中召開記者會，宣布高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案報請內政部送審，期望打造彰化信義計畫區以拓展區域發展、帶動人口紅利、改造彰化新未來。

彰化縣建設處長陳昌茂今天接受中央社記者訪問表示，彰化大巨蛋規劃為多功能展演場館及棒球場地，縣府希望有更好的設施讓縣民使用，因此會持續爭取在彰化蓋大巨蛋。

陳昌茂說，即使台中有大巨蛋，但彰化大巨蛋位址具優勢，未來交通建設聚焦於此，服務範圍可擴及南台中、彰化縣、南投縣、雲林縣等，加上之後妥善營運規劃，具備良好競爭力，目前最重要先將土地準備好，希望中央能協助加速審議。

彰化縣建設處指出，未來若順利通過中央核定，縣府將啟動招商作業，針對重劃後地區推動大巨蛋、產業園區等建設布局，為彰化打造宜居與就業並重的新核心區域。