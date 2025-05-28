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棒球／台中要蓋大巨蛋 棒協願提供協助：爭取更多國際賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區的創研一用地，現場透過空拍畫面可見腹地廣大，一旁也鄰近中央球場以及中央公園。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區的創研一用地，現場透過空拍畫面可見腹地廣大，一旁也鄰近中央球場以及中央公園。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天宣布，將在水湳經貿園區興建可容納3萬人以上之多功能場館，也就是俗稱的大巨蛋，中華民國棒球協會對此表示歡迎，並將提供各項協助，讓場館更加完善，並爭取更多的國際賽事在新場館舉行。

市府今天上午8時半上網公告，台中將興建大巨蛋，地點就在水湳經貿園區的創研一，該場館未來將舉行棒球等大型體育賽事，以及演唱會等藝文表演，若一切順利，預計在2030年前完工。

台中市在洲際棒球場落成後，陸續舉辦過多屆洲際盃棒球錦標賽、世界盃棒球錦標賽、亞洲棒球錦標賽、奧運棒球最終資格錦標賽、世界青少棒錦標賽、世界12強棒球錦標賽與世界棒球經典賽等大型國際賽事。

因此在2013年台中市獲得世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」榮譽，如今台中將再興建大型室內場館，更能落實世界棒球之都稱號，並有利於爭取更多國際賽事，讓世界看見台灣。

中華民國棒球協會未來將與台中市政府更緊密合作，提供包含場地規劃、設計與相關資訊，盼能更完善這座嶄新的巨蛋球場，讓更多比賽在此進行，不但能強化我國棒球實力，更讓台灣的棒球運動能持續發光發熱。

青少棒錦標賽 經典賽 棒球

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