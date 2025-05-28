棒球／台中要蓋大巨蛋 棒協願提供協助：爭取更多國際賽

台中市長盧秀燕今天宣布，將在水湳經貿園區興建可容納3萬人以上之多功能場館，也就是俗稱的大巨蛋，中華民國棒球協會對此表示歡迎，並將提供各項協助，讓場館更加完善，並爭取更多的國際賽事在新場館舉行。

市府今天上午8時半上網公告，台中將興建大巨蛋，地點就在水湳經貿園區的創研一，該場館未來將舉行棒球等大型體育賽事，以及演唱會等藝文表演，若一切順利，預計在2030年前完工。

台中市在洲際棒球場落成後，陸續舉辦過多屆洲際盃棒球錦標賽、世界盃棒球錦標賽、亞洲棒球錦標賽、奧運棒球最終資格錦標賽、世界青少棒錦標賽、世界12強棒球錦標賽與世界棒球經典賽等大型國際賽事。

因此在2013年台中市獲得世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」榮譽，如今台中將再興建大型室內場館，更能落實世界棒球之都稱號，並有利於爭取更多國際賽事，讓世界看見台灣。

中華民國棒球協會未來將與台中市政府更緊密合作，提供包含場地規劃、設計與相關資訊，盼能更完善這座嶄新的巨蛋球場，讓更多比賽在此進行，不但能強化我國棒球實力，更讓台灣的棒球運動能持續發光發熱。