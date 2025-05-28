台中大巨蛋選址水湳 綠議員憂：嚴重衝擊交通

台中市長盧秀燕今早宣布，台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，期盼至少能容納3萬席次。民進黨台中市議員陳淑華質疑，當年水湳都市計畫並未設算大巨蛋的人潮、車潮，動則3、4萬人的人流，屆時嚴重衝擊當地交通，必須及早規劃因應。

台中市長盧秀燕今天上午宣布，台中即將興建大巨蛋，由民間投資人以BOT方式興建，地點位於水湳經貿園區的創研一用地，該地符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能4個期望，市府希望興建至少能容納3萬席次。

陳淑華指出，台中大巨蛋要設在水湳經貿園區的土地，應是市府基於行政便利，用地已在且產權完整，只需都市計畫變更作業，不需複雜的都市計畫程序及更困難耗時的產權取得問題，可以節省時間。

陳淑華質疑，但當年水湳經貿園區的都市計畫並未設算巨蛋的人潮、車潮，動則3、4萬人在短時間的人流，屆時對水湳的交通衝擊會很巨大，必須及早規劃因應，千萬不要想當然爾的便宜行事。