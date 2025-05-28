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台中大巨蛋落腳水湳 蔡其昌：要有在地特色且交通便利

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法委員蔡其昌做為中華職棒聯盟會長議，巨蛋在蓋之前就應事先規畫運營方向且要選擇交通便利的地方。記者黑中亮／翻攝
立法委員蔡其昌做為中華職棒聯盟會長議，巨蛋在蓋之前就應事先規畫運營方向且要選擇交通便利的地方。記者黑中亮／翻攝

台中市即將興建大巨蛋，地點選在水湳經貿園區的創研一用地，市府認為該地符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能4個期望，立委蔡其昌做為中華職棒聯盟會長表示，首先在蓋之前就應事先就針對未來的運營商，建議在興建之前就一起來招標，會對來運營方向比較好，其次是一定要選擇交通便利的地方，有大眾運輸系統如捷運能夠直接到達，才是最好的選擇。

立法委員蔡其昌表示，無論未來是台中市想要蓋的，或是新北市，還有彰化縣，其實都是一樣的建築物，特別是大巨蛋不能蓋了之後變成蚊子館。特別是台灣的第2個巨蛋，地方政府一定要蓋之前審慎評估它的效益，畢竟台灣究竟可以容納多少顆的「蛋」，更應要評估需要多少個室內棒球場，不要蓋了之後沒有效益，最後淪為蚊子館。

蔡其昌說，如果政府能夠評估出台灣需要幾顆巨蛋後，再下去一一興建，相信未來每一個巨蛋，運作成功的機會就變大，另外他也提供幾個建議給這些縣市首長，第一個還是希望蓋之前就政府程序的發包，裡面，能夠盡量把未來要運營的對象，在興建的時候就一併考慮。

他說，畢竟台灣的職業棒球的場地，過去都是地方政府自己蓋，蓋完之後再去找球團來經營，結果球團一接手經營，第一件事情就是改球場，而且台灣的球場蓋的基本上都沒有什麼特色，相較於美日棒球發展比較成熟的國家，可以看得到每一個球隊的主場，基本上都充滿著在地特色，充滿著球隊的文化，然後每一個球場都可以經營出屬於自己跟球迷所期待看到的球場，具有特殊性跟主體性。

蔡其昌並建議，每一個巨蛋在蓋之前就應事先納入未來的運營商，應該在興建之前就一起來招標，同時一定要選擇交通便利的地方一定希望大眾運輸系統像捷運一般，能夠直接到達，否則交通不方便的話，其實球迷真的要到那個地方很困難，那巨蛋的效益就會下降，所以在蓋之前，聯盟會期盼地方政府興建的時候要特別注意民眾的需求。

蔡其昌也說，大巨蛋雖然很重要，但若看到到處台灣每一個地方都有蛋，然後巨蛋的效益都很低，我想這未來就是比較浪費了，畢竟這些都是人民的血汗錢，在每一個縣市首長喊出要蓋巨蛋時，要蓋室內球場之前，希望給他們專業的建議。

蔡其昌 大巨蛋

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