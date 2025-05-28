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【即時短評】台中大巨蛋該有的三重配套

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布台中「超級蛋」將落腳水湳經貿園區。圖／台中市府提供
台中市長盧秀燕宣布台中「超級蛋」將落腳水湳經貿園區。圖／台中市府提供

台中市長盧秀燕今日宣布，將於水湳經貿園區興建「超級蛋」，即大型多功能場館，採BOT（興建-營運-移轉）模式由民間出資建設。預計場館至少可容納3萬人，將作為體育賽事、演唱會等大型活動使用。

市府強調該地具備交通、土地、商業性與開發條件等優勢，已進入正式公告程序。此舉展現台中向國際級城市邁進的企圖，但在掌聲之外，也應冷靜審視相關風險與可行性。

水湳經貿園區地處台中核心地帶，鄰近捷運綠線的文華高中站與櫻花公園站，未來可接軌捷運橘線，對外交通可達高鐵台中站與台中國際機場，半小時車程內涵蓋多重轉運節點。從都市交通規劃角度而言，這塊基地的可達性具有潛力。

但須注意的是，捷運綠線目前運量與支線規畫是否足以應付3萬人等級的活動動線，是一大考驗。屆時若缺乏足夠接駁設施、交通分流與人潮疏導方案，恐重演過去台北小巨蛋周邊塞車與民怨的教訓。

市府應同步提出配套的交通衝擊評估與整體疏運計畫，才能真正落實「交通便利」的承諾。

本案採促參法BOT模式辦理，雖有助於減輕市府財政壓力、活化民間資本，但也引發風險移轉的問題。若契約設計不良、財務模型過度樂觀，可能導致營運不佳時政府需介入補貼爭議。

此外，若市府對民間營運缺乏制衡機制，可能導致場館使用偏向商業化，忽視市民日常體育與文化活動的需求。建議未來的契約應明訂公益使用比例、票價合理機制，以及場地開放政策，避免公共資源私有化。

盧秀燕指出，大巨蛋將作為多功能場館，能舉辦國際級棒球比賽、演唱會與藝文展演，這有助於補足中部地區長期以來缺乏大型活動空間的短板。

然而也須審慎評估需求面與市場飽和度。國內已有多座大型體育館與展演空間，包括台北大巨蛋、桃園青埔體育園區等，競爭激烈。若未能精準定位與差異化經營，恐出現使用率不足與營運虧損的風險。

另方面，場館設計上應重視多功能彈性、無障礙設施、綠建築規劃，並與周邊商圈、學校與社區建立互動機制，使其成為真正融入城市生活的空間，而非僅止於活動型據點。

大巨蛋作為城市地標，代表的不只是建築規模，更是城市治理與公共責任的體現。對台中而言，這是一場機會與挑戰並存的長期投資。

政府應以公開透明、社會參與為原則，廣納民意、審慎規劃，讓這顆「超級蛋」真正孵出市民福祉，而非政治光環。

體育館 風險 大巨蛋

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